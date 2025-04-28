На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк

На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк
Чергова трагічна звістка надійшла на Волинь та сколихнула Турійську громаду.

Про це повідомляють на сторінці Турійської селищної ради.

"Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка з села Бобли – солдат Євсюк Дмитро Ігорович (04.11.1992 р.н.) Загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Комар Волноваського р-ну Донецької області 23 квітня 2025 року", - йдеться у дописі.

Орієнтовно чин поховання відбудеться завтра 28.04.2025.

Детальніше про поховання будуть повідомляти пізніше.

У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 27 по 29 квітня 2025 року.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, війна, загибель, втрата
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