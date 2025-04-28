На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк

Чергова трагічна звістка надійшла на Волинь та сколихнула Турійську громаду.Про це повідомляють на сторінці Турійської селищної ради."Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка з села Бобли – солдат Євсюк Дмитро Ігорович (04.11.1992 р.н.) Загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Комар Волноваського р-ну Донецької області 23 квітня 2025 року", - йдеться у дописі.Орієнтовно чин поховання відбудеться завтра 28.04.2025.Детальніше про поховання будуть повідомляти пізніше.У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 27 по 29 квітня 2025 року.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.