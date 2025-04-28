На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк
Сьогодні, 16:02
Чергова трагічна звістка надійшла на Волинь та сколихнула Турійську громаду.
Про це повідомляють на сторінці Турійської селищної ради.
"Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка з села Бобли – солдат Євсюк Дмитро Ігорович (04.11.1992 р.н.) Загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Комар Волноваського р-ну Донецької області 23 квітня 2025 року", - йдеться у дописі.
Орієнтовно чин поховання відбудеться завтра 28.04.2025.
Детальніше про поховання будуть повідомляти пізніше.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 27 по 29 квітня 2025 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Турійської селищної ради.
"Із сумом повідомляємо про загибель нашого земляка з села Бобли – солдат Євсюк Дмитро Ігорович (04.11.1992 р.н.) Загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Комар Волноваського р-ну Донецької області 23 квітня 2025 року", - йдеться у дописі.
Орієнтовно чин поховання відбудеться завтра 28.04.2025.
Детальніше про поховання будуть повідомляти пізніше.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 27 по 29 квітня 2025 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
Сьогодні, 16:47
На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Євсюк
Сьогодні, 16:02
Волинянин врятував із пастки диких кабанів, а вони оселилися на його подвір'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
Волонтерка з Волині відправила на фронт сотні ящиків випічки та інших смаколиків. ФОТО
Сьогодні, 14:25
На Волині здійснюють післязимове відновлення на 7 трасах. ФОТО
Сьогодні, 13:40