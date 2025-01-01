Волинянин пробив собі руку металевим штирем

Волинянин пробив собі руку металевим штирем
У Камені-Каширському рятувальники надали допомогу травмованому чоловікові.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

26 квітня о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській травмувався чоловік: металевий штир пробив йому руку.

На місце події виїхала чергова варта рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.

За допомогою шабельної пилки вони обережно відрізали частину дерев'яної конструкції разом зі штирем, зафіксували ушкоджену кінцівку та допомогли медикам транспортувати постраждалого з другого поверху до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Чоловіка госпіталізували.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, нещасний випадок, травма
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