Волинянин пробив собі руку металевим штирем





Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



26 квітня о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській травмувався чоловік: металевий штир пробив йому руку.



На місце події виїхала чергова варта рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.



За допомогою шабельної пилки вони обережно відрізали частину дерев'яної конструкції разом зі штирем, зафіксували ушкоджену кінцівку та допомогли медикам транспортувати постраждалого з другого поверху до автомобіля екстреної медичної допомоги.



Чоловіка госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському рятувальники надали допомогу травмованому чоловікові.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.26 квітня о 20:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській травмувався чоловік: металевий штир пробив йому руку.На місце події виїхала чергова варта рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.За допомогою шабельної пилки вони обережно відрізали частину дерев'яної конструкції разом зі штирем, зафіксували ушкоджену кінцівку та допомогли медикам транспортувати постраждалого з другого поверху до автомобіля екстреної медичної допомоги.Чоловіка госпіталізували.

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