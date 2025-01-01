Дрони атакували Москву та ще кілька регіонів рф

Дрони атакували Москву та ще кілька регіонів рф
Увечері 21 травня та в ніч проти 22 травня столицю та кілька регіонів росії атакували безпілотники.

Про це повідомили російські медіа та місцеві губернатори, пише Громадське.

Так, очільник Москви Сергій Собянін заявив, що вночі на підльоті до міста збили 74 безпілотники.

В аеропортах «Домодєдово», «Шереметьєво», «Внуково» та «Жуковський» призупиняли роботу. «Росавіація» повідомила, що там діяв план «Ковер» — це особливий режим, що передбачає повне закриття повітряного простору. Станом на 05:30 роботу аеропортів відновили.

За даними Міністерства оборони росії, 21 травня з 18:00 до 23:50 за московським часом над територією росії нібито перехопили загалом 114 безпілотників.

Там кажуть, що дрони були збиті над Московською, Курською, Рязанською, Орловською, Калузькою і Тульською областями, а також над тимчасово окупованим Кримом.

У Міноборони рф заявили, що вночі ППО збила над росією 105 безпілотників. Дрони атакували 10 регіонів: Московську, Орловську, Курську, Бєлгородську, Тульську, Калузьку, Воронезьку, Липецьку, Смоленську та Брянську області.

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Теги: Росія, війна
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