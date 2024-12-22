У Луцьку вшанували жертв Волноваської трагедії
Сьогодні, 10:55
У Луцьку вшанували воїнів, які загинули під час антитерористичної операції на сході України.
Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради
Сьогодні, 22 травня, у луцькій громаді вшановують пам’ять лучан, які полягли під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Скорботні заходи відбулися з нагоди одинадцятої річниці розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині.
Трагедія сталася на світанку 22 травня 2014 року. На військових 51-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що розмістилися у лісосмузі неподалік Волновахи, зненацька напали бойовики так званої ДНР. Внаслідок обстрілів тоді загинуло 18 хлопців, ще 30 отримали поранення. Це були перші важкі втрати в неоголошеній російсько-українській війні.
Віддати шану загиблим під Волновахою, а також усім, хто за покликом серця став на захист Батьківщини, сьогодні на Театральний майдан прийшли родичі військових, небайдужі громадяни, керівники нашої громади та області. Присутні у пам’ять про полеглих воїнів поклали квіти до фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України”. За спокій душ спочилих захисників священнослужителі кафедрального собору Святої Трійці відслужили заупокійну панахиду.
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Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради
Сьогодні, 22 травня, у луцькій громаді вшановують пам’ять лучан, які полягли під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Скорботні заходи відбулися з нагоди одинадцятої річниці розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині.
Трагедія сталася на світанку 22 травня 2014 року. На військових 51-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, що розмістилися у лісосмузі неподалік Волновахи, зненацька напали бойовики так званої ДНР. Внаслідок обстрілів тоді загинуло 18 хлопців, ще 30 отримали поранення. Це були перші важкі втрати в неоголошеній російсько-українській війні.
Віддати шану загиблим під Волновахою, а також усім, хто за покликом серця став на захист Батьківщини, сьогодні на Театральний майдан прийшли родичі військових, небайдужі громадяни, керівники нашої громади та області. Присутні у пам’ять про полеглих воїнів поклали квіти до фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України”. За спокій душ спочилих захисників священнослужителі кафедрального собору Святої Трійці відслужили заупокійну панахиду.
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