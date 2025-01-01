У Луцьку – аварія на Київському майдані

У Луцьку – аварія на Київському майдані
Учора, 21 травня, близько 23:00 на Київському майдані в Луцьку трапилася ДТП за участю двох легковиків.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

З'ясувалося, що водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості та дистанції. У результаті здійснив зіткнення з автомобілем Kia.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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