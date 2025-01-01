У Луцьку – аварія на Київському майдані

трапилася ДТП за участю двох легковиків.



Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



З'ясувалося, що водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості та дистанції. У результаті здійснив зіткнення з автомобілем Kia.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 21 травня, близько 23:00 на Київському майдані в Луцькуза участю двох легковиків.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.З'ясувалося, що водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості та дистанції. У результаті здійснив зіткнення з автомобілем Kia.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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