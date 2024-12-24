Рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди

У Ратному родичам загиблих воїнів вручили посмертні нагороди Героїв.Це відбулося під час засідання пленарного засідання чергової 52-ої сесії, - повідомлили у селищній раді.Традиційно в скорботній тиші сесійної зали прозвучали імена Героїв Ратнівської селищної територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Хвилиною мовчання вшанували присутні їх світлу памʼять та памʼять усіх воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.Окрім традиційного його звучання при оголошенні сесійного засідання відкритим Державний Гімн України лунав на честь загиблих захисників- жителів нашої громади.Указом Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 11 листопада 2024 року N760 Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений, солдат військової частини А4267, житель села Жиричі, 31 грудня 1982 року народження, батько шести дітей, який загинув 26 серпня 2024 року під час наступально- штурмових дій піхоти противника поблизу населеного пункту Берестове-Виїмка Бахмутського району Донецької області. У полеглого залишилось шестеро неповнолітніх дітей. Нагороду отримали дружината матірУказом Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 25 грудня 2024 року № 880 Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений, солдат військової частини А1910, житель села Жиричі, 03 вересня 1991 року народження, який загинув 05 жовтня 2024 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Обод Курської області. У полеглого залишились дружина та дворічний син. Нагороду отримала дружинаПочесну місію вручення виконали майор Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкита селищний головаЦеремонія вручення пройшла у шанобливій тиші сесійної зали із сльозами на очах присутніх. Короткі слова селищного голови: «Їх подвиг назавжди залишиться в наших серцях»,- вкарбовувалися в памʼять присутніх.Після цих хвилюючих моментів депутати перейшли до розгляду питань порядку денного.