У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям

У Іваничівській громаді на Волині виникло ряд проблем у освітній галузі.Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Іваничівської громади під час зустрічі з голова Волинської ОВА, розповіла про притаманну багатьом проблему нестачі освітньої субвенції. Одна із причин – проведена адмінреформа, згідно якої статус селища прирівнюють до міста. Звідси завищена наповненість класів і нестача приблизно 5 млн грн на заробітну плату для вчителів. Іван Рудницький зауважив, що це питання донесено на початку травня цього року до відповідних міністерств ще під час засідання Волинського регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.Своєю чергою, директор ліцею імені Сергія Байдовського в с. Соснина зазначив, що після реорганізації ліцею в гімназію наступного року старшим класам необхідний буде шкільний автобус, аби дістатися на навчання. Тож начальник ОВА дав відповідні доручення профільним структурам.У ліцеї №1 в Іваничах потребує ремонту та встановлення нового обладнання харчоблок. Як розповіла директорка навчального закладу, встановленню нового обладнання, наданого державою у 2022 році, завадило повномасштабне вторгнення. Однак, це буде опорний заклад і відповідно потребує хороших умов для дітей. Тому ОВА допоможе ліцею долучитися до участі в державних програмах.Окрім цього, просили про ремонт кількох доріг. У відповідь на це Іван Рудницький звернувся до керівниці громади з проханням проаналізувати бюджет та визначити стратегічні дороги, які в критичному стані та потребують ремонту.