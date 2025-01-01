У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям

У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
У Іваничівській громаді на Волині виникло ряд проблем у освітній галузі.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.

Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Іваничівської громади під час зустрічі з голова Волинської ОВА Іваном Рудницьким, розповіла про притаманну багатьом проблему нестачі освітньої субвенції. Одна із причин – проведена адмінреформа, згідно якої статус селища прирівнюють до міста. Звідси завищена наповненість класів і нестача приблизно 5 млн грн на заробітну плату для вчителів. Іван Рудницький зауважив, що це питання донесено на початку травня цього року до відповідних міністерств ще під час засідання Волинського регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Своєю чергою, директор ліцею імені Сергія Байдовського в с. Соснина зазначив, що після реорганізації ліцею в гімназію наступного року старшим класам необхідний буде шкільний автобус, аби дістатися на навчання. Тож начальник ОВА дав відповідні доручення профільним структурам.

У ліцеї №1 в Іваничах потребує ремонту та встановлення нового обладнання харчоблок. Як розповіла директорка навчального закладу, встановленню нового обладнання, наданого державою у 2022 році, завадило повномасштабне вторгнення. Однак, це буде опорний заклад і відповідно потребує хороших умов для дітей. Тому ОВА допоможе ліцею долучитися до участі в державних програмах.

Окрім цього, просили про ремонт кількох доріг. У відповідь на це Іван Рудницький звернувся до керівниці громади з проханням проаналізувати бюджет та визначити стратегічні дороги, які в критичному стані та потребують ремонту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, освіта, гроші, проблеми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
Сьогодні, 05:28
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
Сьогодні, 03:42
Рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 01:15
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна пропонує ЄС фінансувати ЗСУ
22 травня, 23:19
Схожі новини
У 2025 році заплатили понад 3,5 мільярда: на Волині зростають надходження до бюджету У 2025 році заплатили понад 3,5 мільярда: на Волині зростають надходження до бюджету
15 травня, 03:41
У березні Волинська митниця сплатила до держбюджету майже 3 мільярди гривень У березні Волинська митниця сплатила до держбюджету майже 3 мільярди гривень
06 березня, 08:25
На Волині за 48 мільйонів хочуть добудувати ліцей і укриття На Волині за 48 мільйонів хочуть добудувати ліцей і укриття
02 березня, 16:28
Для шкіл Волині у 2025 році придбають 31 автобус Для шкіл Волині у 2025 році придбають 31 автобус
28 лютого, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
Сьогодні, 05:28
 0
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
Сьогодні, 03:42
 0
Рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 01:15
 0
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна пропонує ЄС фінансувати ЗСУ
22 травня, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8