Полтавщина зазнала атаки російськими дронами

Уночі Полтавська область зазнала масованої дронової атаки. У Кременчуцькій громаді зруйновано будівлю підприємства, пошкоджено будинки, є відключення світла та одна постраждала людина.Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВАу Telegram."Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.Крім того, через пошкодження ліній електропередачі уламками безпілотника без світла залишилися понад 270 абонентів. Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.