Полтавщина зазнала атаки російськими дронами

Полтавщина зазнала атаки російськими дронами
Уночі Полтавська область зазнала масованої дронової атаки. У Кременчуцькій громаді зруйновано будівлю підприємства, пошкоджено будинки, є відключення світла та одна постраждала людина.

Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

"Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Крім того, через пошкодження ліній електропередачі уламками безпілотника без світла залишилися понад 270 абонентів. Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

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Теги: Росія, війна
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