На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп

На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп
Автопригода трапилася учора, 22 травня, на перехресті вулиць Зелена – Прибережна у селі Гірка Полонка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Mustang, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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