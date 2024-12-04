На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 09:36
Автопригода трапилася учора, 22 травня, на перехресті вулиць Зелена – Прибережна у селі Гірка Полонка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Mustang, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Mustang, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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