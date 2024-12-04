На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Mustang, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.



Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 22 травня, на перехресті вулиць Зелена – Прибережна у селі Гірка Полонка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Mustang, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в електроопору.Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

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