Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування

Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування
Внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції.

Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише УП.

"Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі", - йдеться в повідомленні.

Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.

"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.

Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.

На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.

Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.

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Теги: Росія, війна
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