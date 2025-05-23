Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування
Сьогодні, 10:03
Внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції.
Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише УП.
"Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі", - йдеться в повідомленні.
Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.
"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.
Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.
На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.
Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише УП.
"Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі", - йдеться в повідомленні.
Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.
"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.
Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.
На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.
Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Ти модератор гівном смердячий Підор Підораст Підорасттович!!!
Ти модератор гівном смердячий Підор Підораст Підорасттович!!!
Нелегітимний зе-клоунячий узурпатор ГАНЕБНО з зе-бандитами при владі трикратно краде пенсії в бідних помираючих без лікування І недоїдання ПЕНСОНЕРІВ!!!
Вибір редактора
Останні новини
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування
Сьогодні, 10:03
На Волині 14-річний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 09:36
Війна в обличчях: «сталеві» бійці волинської бригади
Сьогодні, 09:27