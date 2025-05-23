Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування





Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, пише



"Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі", - йдеться в повідомленні.



Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.



"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.



Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.



На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.



Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції.Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДАта голова Чернівецької ОДА, пише УП "Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі", - йдеться в повідомленні.Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину."Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.

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