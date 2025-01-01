Війна в обличчях: «сталеві» бійці волинської бригади

Війна в обличчях: «сталеві» бійці волинської бригади
У мережі опублікували світлини військовослужбовців волинської 100-ї механізованої бригади, які боронять Україну від російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.

У соцмережі оприлюднили фотографії облич бійців третьої роти мотопіхотного батальйону 100-ї окремої механізованої бригади.

«Їхній підрозділ третій рік б’ється на сході України – Бахмутський, Куп’янський, Лиманський, Покровський, Торецький напрямки…» - йдеться у дописі.



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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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