У волинському місті організовують «Забіг у повзунках»

У Нововолинську відбудеться традиційний «Забіг в повзунках»: розпочалася попередня реєстрація учасників.Про це повідомили на сторінці Нововолинської міської ради.1 червня о 16:00 на бульварі Шевченка, між ТРЦ «FORest» і кафе «Новік», проведуть змагання для наймолодших жителів громади «Забіг у повзунках».«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Переможе малюк, який швидше за суперників дістанеться до фінішу. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманювати улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей.Вік учасників: від 8 місяців до 1,2 року.За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках.Всі учасники заходу отримають дипломи за участь, а переможців чекають призи.Зареєструватися можна заздалегідь за посиланням: https://forms.gle/rnhasVLgvrryJJWGA або за тел. 097-992-50-42 (Олеся).РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ перед забігом – 01 червня з 15:30