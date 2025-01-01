У волинському місті організовують «Забіг у повзунках»

У волинському місті організовують «Забіг у повзунках»
У Нововолинську відбудеться традиційний «Забіг в повзунках»: розпочалася попередня реєстрація учасників.

Про це повідомили на сторінці Нововолинської міської ради.

1 червня о 16:00 на бульварі Шевченка, між ТРЦ «FORest» і кафе «Новік», проведуть змагання для наймолодших жителів громади «Забіг у повзунках».

«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Переможе малюк, який швидше за суперників дістанеться до фінішу. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманювати улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей.

Вік учасників: від 8 місяців до 1,2 року.

За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках.

Всі учасники заходу отримають дипломи за участь, а переможців чекають призи.

Зареєструватися можна заздалегідь за посиланням: https://forms.gle/rnhasVLgvrryJJWGA або за тел. 097-992-50-42 (Олеся).

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ перед забігом – 01 червня з 15:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, забіг у повзунках
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті організовують «Забіг у повзунках»
Сьогодні, 07:31
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
Сьогодні, 05:28
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
Сьогодні, 03:42
Рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 01:15
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров Від отриманих поранень у госпіталі Дніпра помер воїн з Волині Максим Єгоров
22 травня, 21:05
У місті на Волині працюватиме мобільна бригада ветеринарів У місті на Волині працюватиме мобільна бригада ветеринарів
21 травня, 01:15
У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
11 травня, 11:43
У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО
15 квітня, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті організовують «Забіг у повзунках»
Сьогодні, 07:31
 0
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
Сьогодні, 05:28
 0
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
Сьогодні, 03:42
 0
Рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 01:15
 0
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8