На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
Сьогодні, 03:42
На Волині продають діючий пеллетний завод. Підприємство знаходиться у місті Камінь-Каширський.
Інформація про продаж з'явилася на сайті оголошень OLX.
"Пропонується до продажу готовий бізнес — лінія з виробництва деревних гранул (пеллет) з продуктивністю 2 тонни готової продукції на годину. Виробництво працює з 2015 року, повністю укомплектоване та налагоджене. Можливий запуск "під ключ". Основне обладнання: рубільна машина (10 м³/год), молоткова дробарка (8–10 т/год), котел та сушильний барабан, бункери, конвеєри, циклони, вентилятори, два гранулятори ОГМ-1,5, охолоджувач пеллет, фасувальне обладнання та вся інфраструктура: електрощити, крани-балки, освітлення, відеонагляд", - йдеться в тексті оголошенні.
Загалом понад 25 одиниць обладнання, включаючи допоміжні системи. Повний перелік надається за запитом.
Сировина: тирса, тріска, дрова. Тип палива: дрова, тріска будь-якої фракції, суха тирса.
Підприємство має понад 9 років досвіду. Ідеальний варіант для тих, хто шукає стабільний та прибутковий виробничий бізнес.
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Інформація про продаж з'явилася на сайті оголошень OLX.
"Пропонується до продажу готовий бізнес — лінія з виробництва деревних гранул (пеллет) з продуктивністю 2 тонни готової продукції на годину. Виробництво працює з 2015 року, повністю укомплектоване та налагоджене. Можливий запуск "під ключ". Основне обладнання: рубільна машина (10 м³/год), молоткова дробарка (8–10 т/год), котел та сушильний барабан, бункери, конвеєри, циклони, вентилятори, два гранулятори ОГМ-1,5, охолоджувач пеллет, фасувальне обладнання та вся інфраструктура: електрощити, крани-балки, освітлення, відеонагляд", - йдеться в тексті оголошенні.
Загалом понад 25 одиниць обладнання, включаючи допоміжні системи. Повний перелік надається за запитом.
Сировина: тирса, тріска, дрова. Тип палива: дрова, тріска будь-якої фракції, суха тирса.
Підприємство має понад 9 років досвіду. Ідеальний варіант для тих, хто шукає стабільний та прибутковий виробничий бізнес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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