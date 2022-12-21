На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО

На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
На Волині продають діючий пеллетний завод. Підприємство знаходиться у місті Камінь-Каширський.

Інформація про продаж з'явилася на сайті оголошень OLX.

"Пропонується до продажу готовий бізнес — лінія з виробництва деревних гранул (пеллет) з продуктивністю 2 тонни готової продукції на годину. Виробництво працює з 2015 року, повністю укомплектоване та налагоджене. Можливий запуск "під ключ". Основне обладнання: рубільна машина (10 м³/год), молоткова дробарка (8–10 т/год), котел та сушильний барабан, бункери, конвеєри, циклони, вентилятори, два гранулятори ОГМ-1,5, охолоджувач пеллет, фасувальне обладнання та вся інфраструктура: електрощити, крани-балки, освітлення, відеонагляд", - йдеться в тексті оголошенні.
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО

Загалом понад 25 одиниць обладнання, включаючи допоміжні системи. Повний перелік надається за запитом.

Сировина: тирса, тріска, дрова. Тип палива: дрова, тріска будь-якої фракції, суха тирса.
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО
На Волині за понад три мільйони продають завод. ФОТО

Підприємство має понад 9 років досвіду. Ідеальний варіант для тих, хто шукає стабільний та прибутковий виробничий бізнес.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, продаж, бізнес, завод
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