Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 28 травня



Луцьк



Хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.



Область



Хмарна погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 15-20° тепла





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.Хмарна погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 15-20° тепла

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