Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:19
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 травня
Луцьк
Хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Хмарна погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 15-20° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 травня
Луцьк
Хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Хмарна погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 15-20° тепла
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