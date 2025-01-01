Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 28 травня

Луцьк

Хмарна погода. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.

Область

Хмарна погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 15-20° тепла


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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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