Військового й ексдепутата Луцькради обікрали в Києві

Військового й ексдепутата Луцькради обікрали в Києві
Ексдепутата Луцькради, ветерана та військового Павла Данильчука обікрали серед Києва.

Про це він повідомив у соцмережах. Воїн зауважив, що каску та бронік залишили, передає "Конкурент".

На фото видно, що у машині Павла розбите вікно.

«Приїхати з фронтової Сумщини, щоб тебе пограбували в спокійному районі Києва..
Броніка та каску не забрали, значить гниди у військо не збираються)», – йдеться у дописі.

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Теги: Данильчук, крадіжка
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