Військового й ексдепутата Луцькради обікрали в Києві

Павла Данильчука обікрали серед Києва.



Про це він повідомив у соцмережах. Воїн зауважив, що каску та бронік залишили, передає



На фото видно, що у машині Павла розбите вікно.



«Приїхати з фронтової Сумщини, щоб тебе пограбували в спокійному районі Києва..

Броніка та каску не забрали, значить гниди у військо не збираються)», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексдепутата Луцькради, ветерана та військовогообікрали серед Києва.Про це він повідомив у соцмережах. Воїн зауважив, що каску та бронік залишили, передає "Конкурент" На фото видно, що у машині Павла розбите вікно.«Приїхати з фронтової Сумщини, щоб тебе пограбували в спокійному районі Києва..Броніка та каску не забрали, значить гниди у військо не збираються)», – йдеться у дописі.

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