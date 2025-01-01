Військового й ексдепутата Луцькради обікрали в Києві
Сьогодні, 20:38
Ексдепутата Луцькради, ветерана та військового Павла Данильчука обікрали серед Києва.
Про це він повідомив у соцмережах. Воїн зауважив, що каску та бронік залишили, передає "Конкурент".
На фото видно, що у машині Павла розбите вікно.
«Приїхати з фронтової Сумщини, щоб тебе пограбували в спокійному районі Києва..
Броніка та каску не забрали, значить гниди у військо не збираються)», – йдеться у дописі.
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Про це він повідомив у соцмережах. Воїн зауважив, що каску та бронік залишили, передає "Конкурент".
На фото видно, що у машині Павла розбите вікно.
«Приїхати з фронтової Сумщини, щоб тебе пограбували в спокійному районі Києва..
Броніка та каску не забрали, значить гниди у військо не збираються)», – йдеться у дописі.
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