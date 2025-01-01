У луцькому транспорті оголошують, як правильно називати людей з інвалідністю





Про це у коментаріВіктор Главічка.



З проханням про трансляцію аудіоролика звернувся голова громадської організації «Зруш скелю», радник міського голови Євген Сивопляс.



Тепер у транспорті можна почути: «Не людина з обмеженими можливостями, а людина з інвалідністю, не безногий, а людина з ампутованою нижньою кінцівкою, не візок, а крісло колісне. Говори коректно, вчимося разом».



Ролик почали вмикати у автобусах та тролейбусах ще минулого тижня. Транслювати його планують впродовж місяця.



Довідка: Національний тиждень безбар’єрності в Україні цього року організували вперше — з 19 по 25 травня. Він тривав в межах стратегії створення безбар’єрного простору за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.



Мета — підвищити рівень обізнаності громадян про безбар’єрність та розуміння того, як вона впливає на розвиток суспільства, мотивувати долучатися до проєктів та ініціатив. А також сформувати позитивне ставлення до безбар’єрності як суспільної норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Не людина з обмеженими можливостями, а людина з інвалідністю», — таку соціальну рекламу почали транслювати у луцьких автобусах і тролейбусах в межах українського тижня безбар’єрності.Про це у коментарі misto.media повідомив директор відділу транспорту Луцької міської радиЗ проханням про трансляцію аудіоролика звернувся голова громадської організації «Зруш скелю», радник міського голови Євген Сивопляс.Тепер у транспорті можна почути: «Не людина з обмеженими можливостями, а людина з інвалідністю, не безногий, а людина з ампутованою нижньою кінцівкою, не візок, а крісло колісне. Говори коректно, вчимося разом».Ролик почали вмикати у автобусах та тролейбусах ще минулого тижня. Транслювати його планують впродовж місяця.Довідка: Національний тиждень безбар’єрності в Україні цього року організували вперше — з 19 по 25 травня. Він тривав в межах стратегії створення безбар’єрного простору за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.Мета — підвищити рівень обізнаності громадян про безбар’єрність та розуміння того, як вона впливає на розвиток суспільства, мотивувати долучатися до проєктів та ініціатив. А також сформувати позитивне ставлення до безбар’єрності як суспільної норми.

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