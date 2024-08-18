У місті на Волині хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна

У місті на Волині хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна
У місті Нововолинськ, що на Волині, ініційовано громадське обговорення щодо перейменування провулка Крайній. Його пропонують назвати на честь загиблого воїна та Героя України — Андрія Вовка.

Про це повідомляє Нововолинська міська рада, пише ВолиньUA.

Пропозиція надійшла від родини полеглого захисника, а також від громадських активістів: Віктора Коваленка, Ірини Демчук і голови ОСББ «Фортуна НВ» Світлани Ковш. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міської ради.

Термін громадського обговорення — з 26 травня по 10 липня 2025 року.

Свої думки та пропозиції мешканці громади можуть подати у письмовій формі або електронною поштою.

Підсумки обговорення мають бути оприлюднені до 24 липня на сайті міської ради.

Хто був Андрій Вовк

Андрій Богданович Вовк народився 7 березня 1983 року в Нововолинську. Після строкової служби у внутрішніх військах МВС, у 2004–2005 роках проходив службу в складі українського миротворчого контингенту в Іраку. Згодом працював у науковій сфері, зокрема у сфері геофізичних досліджень у Німеччині.

З початком повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022 року, Андрій вступив до лав 55 батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Спочатку обороняв північ України, зокрема кордон із білоруссю, а навесні 2023 року його підрозділ був направлений на Луганщину.

11 жовтня 2023 року він загинув під час бою біля села Діброва на Луганщині, отримавши смертельне поранення. Похований у селі Низкиничі на монастирському кладовищі.

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Теги: перейменування, вулиці, волинь
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