У місті на Волині хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого воїна





Про це повідомляє Нововолинська міська рада, пише



Пропозиція надійшла від родини полеглого захисника, а також від громадських активістів: Віктора Коваленка, Ірини Демчук і голови ОСББ «Фортуна НВ» Світлани Ковш. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міської ради.



Термін громадського обговорення — з 26 травня по 10 липня 2025 року.



Свої думки та пропозиції мешканці громади можуть подати у письмовій формі або електронною поштою.



Підсумки обговорення мають бути оприлюднені до 24 липня на сайті міської ради.



Хто був Андрій Вовк



Андрій Богданович Вовк народився 7 березня 1983 року в Нововолинську. Після строкової служби у внутрішніх військах МВС, у 2004–2005 роках проходив службу в складі українського миротворчого контингенту в Іраку. Згодом працював у науковій сфері, зокрема у сфері геофізичних досліджень у Німеччині.



З початком повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022 року, Андрій вступив до лав 55 батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Спочатку обороняв північ України, зокрема кордон із білоруссю, а навесні 2023 року його підрозділ був направлений на Луганщину.



11 жовтня 2023 року він загинув під час бою біля села Діброва на Луганщині, отримавши смертельне поранення. Похований у селі Низкиничі на монастирському кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ, що на Волині, ініційовано громадське обговорення щодо перейменування провулка Крайній. Його пропонують назвати на честь загиблого воїна та Героя України — Андрія Вовка.Про це повідомляє Нововолинська міська рада, пише ВолиньUA Пропозиція надійшла від родини полеглого захисника, а також від громадських активістів: Віктора Коваленка, Ірини Демчук і голови ОСББ «Фортуна НВ» Світлани Ковш. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міської ради.Термін громадського обговорення — з 26 травня по 10 липня 2025 року.Свої думки та пропозиції мешканці громади можуть подати у письмовій формі або електронною поштою.Підсумки обговорення мають бути оприлюднені до 24 липня на сайті міської ради.Хто був Андрій ВовкАндрій Богданович Вовк народився 7 березня 1983 року в Нововолинську. Після строкової служби у внутрішніх військах МВС, у 2004–2005 роках проходив службу в складі українського миротворчого контингенту в Іраку. Згодом працював у науковій сфері, зокрема у сфері геофізичних досліджень у Німеччині.З початком повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022 року, Андрій вступив до лав 55 батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Спочатку обороняв північ України, зокрема кордон із білоруссю, а навесні 2023 року його підрозділ був направлений на Луганщину.11 жовтня 2023 року він загинув під час бою біля села Діброва на Луганщині, отримавши смертельне поранення. Похований у селі Низкиничі на монастирському кладовищі.

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