У місті на Волині запрацювала соціальна перукарня





Зокрема, люди з інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи з громад, де ведуться бойові дії, передає



Щоб отримати послуги соціальної перукарні, необхідно звернутися в 332 кабінет територіального центру з відповідними документами: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка про доходи, довідка про інвалідність/довідка ВПО.



Пакет документів залежить від пільгової категорії.



Більше інформації можна отримати в територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: бульвар Шевченка, 7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На першому поверсі у приміщенні управління соціальної політики у Нововолинську відкрили соціальну перукарню. Скористатися її послугами можуть мешканці громади пільгових категорій.Зокрема, люди з інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи з громад, де ведуться бойові дії, передає БУГ Щоб отримати послуги соціальної перукарні, необхідно звернутися в 332 кабінет територіального центру з відповідними документами: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка про доходи, довідка про інвалідність/довідка ВПО.Пакет документів залежить від пільгової категорії.Більше інформації можна отримати в територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: бульвар Шевченка, 7.

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