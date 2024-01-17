У місті на Волині запрацювала соціальна перукарня

У місті на Волині запрацювала соціальна перукарня
На першому поверсі у приміщенні управління соціальної політики у Нововолинську відкрили соціальну перукарню. Скористатися її послугами можуть мешканці громади пільгових категорій.

Зокрема, люди з інвалідністю, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи з громад, де ведуться бойові дії, передає БУГ.

Щоб отримати послуги соціальної перукарні, необхідно звернутися в 332 кабінет територіального центру з відповідними документами: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка про доходи, довідка про інвалідність/довідка ВПО.

Пакет документів залежить від пільгової категорії.

Більше інформації можна отримати в територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: бульвар Шевченка, 7.

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Теги: соціальна перукарня, пільговики
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