Скандал у збірній України: уродженець Волині відмовився їхати в команду

Скандал у збірній України: уродженець Волині відмовився їхати в команду
УАФ оголосила про те, що збірна України U-20 у рамках підготовки до чемпіонату світу в Чилі (27 вересня – 19 жовтня) проведе два контрольні матчі.

Запрошення на ці матчі отримав нападник «Баєра», уродженець Волині Артем Степанов. Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що Степанов вже вдруге відмовився їхати в збірну. Довгий час УАФ не змогла отримати остаточного рішення від Артема, він ігнорував виклик, але згодом відповів: «Я не зможу приїхати», передає sport.ua.

Зазначимо, форвард збірної України U-19 та німецького «Баєра» Артем Степанов продовжить кар'єру в клубі, який виступає у Другій Бундеслізі.

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Теги: збірна, скандал
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