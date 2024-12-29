Скандал у збірній України: уродженець Волині відмовився їхати в команду





Запрошення на ці матчі отримав нападник «Баєра», уродженець Волині Артем Степанов. Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що Степанов вже вдруге відмовився їхати в збірну. Довгий час УАФ не змогла отримати остаточного рішення від Артема, він ігнорував виклик, але згодом відповів: «Я не зможу приїхати», передає



Зазначимо, форвард збірної України U-19 та німецького «Баєра» Артем Степанов продовжить кар'єру в клубі, який виступає у Другій Бундеслізі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! УАФ оголосила про те, що збірна України U-20 у рамках підготовки до чемпіонату світу в Чилі (27 вересня – 19 жовтня) проведе два контрольні матчі.Запрошення на ці матчі отримав нападник «Баєра», уродженець Волині. Український журналістповідомив, що Степанов вже вдруге відмовився їхати в збірну. Довгий час УАФ не змогла отримати остаточного рішення від Артема, він ігнорував виклик, але згодом відповів: «Я не зможу приїхати», передає sport.ua Зазначимо, форвард збірної України U-19 та німецького «Баєра» Артем Степанов продовжить кар'єру в клубі, який виступає у Другій Бундеслізі.

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