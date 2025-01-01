Тенденція йде до збільшення: Ігнат допускає посилення дронових атак РФ по Україні





Як повідомляє Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.



"Якщо ми бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми не бачимо дрони лише ударного типу, трохи менше половини летить дронів-імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО", - сказав Ігнат.



Він підкреслив, що російські загарбники використовують цю тактику, щоб для українських Сил оборони були створені хибні цілі задля витрачання ресурсів, зокрема ракет, боєприпасів та систем ППО.



Нагадаємо, останні декілька ночей Росія завдавала масованих ударів по Україні. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Не виключено, що найближчим часом російські війська можуть збільшити атаки дронів по Україні.Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Повітряних сил ЗСУрозповів в ефірі телемарафону."Якщо ми бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми не бачимо дрони лише ударного типу, трохи менше половини летить дронів-імітаторів, ускладнюючи повітряну обстановку для ППО", - сказав Ігнат.Він підкреслив, що російські загарбники використовують цю тактику, щоб для українських Сил оборони були створені хибні цілі задля витрачання ресурсів, зокрема ракет, боєприпасів та систем ППО.Нагадаємо, останні декілька ночей Росія завдавала масованих ударів по Україні. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня.

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