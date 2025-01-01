Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну
Сьогодні, 16:40
27 червня у Луцьку відбудеться прощання з Миколою Кінахом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 27 червня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кінаха Миколи Михайловича (22.05.1980 року народження), який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 27 червня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кінаха Миколи Михайловича (22.05.1980 року народження), який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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