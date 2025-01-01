Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну

Миколою Кінахом.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 27 червня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кінаха Миколи Михайловича (22.05.1980 року народження), який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 червня у Луцьку відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У п’ятницю, 27 червня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кінаха Миколи Михайловича (22.05.1980 року народження), який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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