Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну
27 червня у Луцьку відбудеться прощання з Миколою Кінахом.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 27 червня, о 10.30 год. у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кінаха Миколи Михайловича (22.05.1980 року народження), який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більшість була в полоні з 2022 року: Україна звільнила з полону ще групу воїнів
Сьогодні, 17:24
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну
Сьогодні, 16:40
Під’їзд п’ятиповерхівки у Києві 23 червня зруйнувала збита російська ракета, – Ігнат
Сьогодні, 16:15
Північна Корея може відправити більше військових до росії на війну проти України у липні або серпні, - розвідка
Сьогодні, 15:59
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
На Донеччині у бою за Україну поліг Герой з Луцька Микола Кінах На Донеччині у бою за Україну поліг Герой з Луцька Микола Кінах
24 червня, 09:45
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
19 червня, 19:10
На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну
19 червня, 11:07
Завтра у Гаразджі прощатимуться з Героєм Віталієм Півчуком, який поклав своє життя за Україну Завтра у Гаразджі прощатимуться з Героєм Віталієм Півчуком, який поклав своє життя за Україну
18 червня, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більшість була в полоні з 2022 року: Україна звільнила з полону ще групу воїнів
Сьогодні, 17:24
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Кінахом, який загинув у бою за Україну
Сьогодні, 16:40
 0
Під’їзд п’ятиповерхівки у Києві 23 червня зруйнувала збита російська ракета, – Ігнат
Сьогодні, 16:15
 0
Північна Корея може відправити більше військових до росії на війну проти України у липні або серпні, - розвідка
Сьогодні, 15:59
 0
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8