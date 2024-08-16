Більшість була в полоні з 2022 року: Україна звільнила з полону ще групу воїнів
Сьогодні, 17:24
Україна та росія здійснили черговий обмін військовополоненими. Додому провернули бійців віком до 25 років, а також оборонців, що зазнали поранень та мають проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що на батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Українська влада не назвала кількості звільнених захисників.
Більшість звільнених утримували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Специфіка сьогоднішнього етапу обміну полягає у тому, що додому вдалося повернути молодих воїнів. Так, наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон 21-річним, під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року.
Найстаршому звільненому оборонцю — 62 роки.
Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.
Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені росією, зауважив омбудсмен Дмитро Лубінець.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що на батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Українська влада не назвала кількості звільнених захисників.
Більшість звільнених утримували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Специфіка сьогоднішнього етапу обміну полягає у тому, що додому вдалося повернути молодих воїнів. Так, наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон 21-річним, під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року.
Найстаршому звільненому оборонцю — 62 роки.
Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.
Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені росією, зауважив омбудсмен Дмитро Лубінець.
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