Ще 5 нових шкільних автобусів передали громадам на Волині

Ще 5 нових шкільних автобусів передали громадам на Волині
На Волині передали громадам п’ять нових спеціальних шкільних автобусів, які обладнані для перевезення учнів з інвалідністю.

Про це 26 червня повідомили в обласній військовій адміністрації, пише Суспільне.

Новий транспорт отримали Дубівська громада — для Дубівського ліцею Ковельського району, Зимнівська громада — для опорного ліцею с. Зимне Володимирського району, Ківерцівська громада — для Тростянецького ліцею Луцького району, Колківська громада — для опорного закладу "Колківський ліцей" та Оваднівська громада для потреб гімназії села Верба.

Автобуси марки "ЗАЗ" придбані управлінням освіти та науки Волинської ОДА коштом державної дотації за підтримки ЄС. Вартість одного становить 3,8 млн грн. Волинь також отримала відповідну субвенцію з державного бюджету на суму 19 мільйонів гривень.
Ще 5 нових шкільних автобусів передали громадам на Волині

Довідково: На сьогодні автопарк шкільних автобусів Волині налічує вже 262 одиниці, з них 11 спеціальних для підвезення маломобільних груп населення. Загалом для забезпечення довезення учнів до шкіл області необхідно ще понад 30 автобусів.

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Теги: Волинь, автобуси. громада
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