Свастика, скріншот вулиці Масарика і меми з Фаріон: що знайшли у телефоні Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві

Ірини Фаріон, дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Там знайшли спотворені фото Фаріон, скриншот карт Львова, фото зброї, обговорення купівлі пістолета, картинки з нацистською і російською символікою тощо.



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На початку засідання дослідили протокол затримання Зінченка 25 липня минулого року. Тоді у квартирі підозрюваного у Дніпрі провели обшук та конфіскували його речі. Зокрема, у телефоні виявили повідомлення, історію дзвінків, пошуків, файли та інші документи, які проаналізували слідчі.



Були виявлені тисячі скриншотів, зокрема, з карт міста Львова, де було відображено розташуванням НУ "Львівська політехніка", скверу Юра, проспекту Чорновола, частини вул. Замарстинівської. На скриншотах також: вул. Білогорща, Струмок, Масарика, Клепарівська, Варшавська, Малоголосківська, Сосюри. Усього — 8 тисяч скриншотів, зокрема будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон.

Також знайшли зображення нацистського та проросійського характеру зі свастикою, Гітлером та логотипом ФСБ, з російськими "Z", георгіївською стрічкою та неонацистськими лозунгами. Зінченко заявив, що вони не стосуються його поглядів і є просто мемами.



Крім того, в телефоні було зображення, яке висміює Фаріон, завантажене вже після вбивства, трохи більше ніж за пів доби до затримання Зінченка. Адвокат обвинуваченого Ігор Сулима заявив, що хоч на фото жінка, схожа на Ірину Фаріон, але експертиза ще не проводилась і не можна сказати на 99,9%, що це є загибла.



Після перерви прокурор Дмитро Петльований заявив, що в телефоні Зінченка є цілий блок фото зброї, зокрема і з комп'ютерних ігор. Таких зображень загалом є понад 10 тисяч.



Також обвинувачений шукав в інтернет-магазинах компактну камеру та одяг, в якому бачили підозрювану в убивстві особу на відеозаписах вуличних камер: панаму, шорти з смугою дашком.



Прокурор також зачитав листування, в якому обвинувачений під ніком "Параноїк" намагався з'ясувати на спеціальному форумі, чи можна переробити стартовий пістолет "Stalker 2914 UK", скільки така послуга коштує і скільки часу на це потрібно. У ще одній переписці, яка тривала з 26.03 по 29.03 2024 року, Зінченко під ніком "Параноїк" домовляється про придбання саме такого пістолета "Stalker 2914" та купує його.



Петльований зазначив, що переказавши кошти, "Параноїк" вказав поштомат у місті Дніпро та ім'я отримувача — Зінченко В'ячеслав Федорович і номер телефону. "Алек" надіслав йому номер накладної.



За словами прокурора, 7.04-8.04 2024 фігурант купив на сайті вже перероблений пістолет "Stalker 2906" в особи під ніком "Робін Гуд" за 4 тисячі. 8.04.2024 року особа під ніком "Максименко" запропонувала йому купити пістолет, на що фігурант вказав, що вже придбав зброю кілька годин тому.



Після цього прокурор зачитав нотатки з телефону Зінченка щодо стеження за об'єктами та того, як не бути пійманим, а також список необхідних для цього речей.



У хмарному сховищі, яким користувався Зінченко, знайдено PDF-файл з назвою "Фаріон Ірина Дмитрівна", створений 6 березня 2024 року. Він містить дані про вбиту, її документи і місце роботи. Також виявили досьє на Філатова, Стерненка і Корбана.



Наступне засідання у справі відбудеться 21 липня об 11:00.



Як повідомляв Укрінформ, замах на Ірину Фаріон був скоєний 19 липня 2024 року у Львові - чоловік вистрілив у неї і втік. Невдовзі вона померла у лікарні.



25 липня ймовірного підозрюваного в убивстві затримали у Дніпрі. Галицький райсуд Львова 26 липня обрав запобіжний захід 18-річному жителю Дніпра Зінченку у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.l



Донька загиблої та сторона захисту потерпілих вимагали перекваліфікації обвинувачення - заміни частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.



26 грудня в Офісі генерального прокурора повідомили, що фігуранту у справі про вбивство Фаріон змінено кваліфікацію злочину на умисне вбивство, пов'язане з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, та незаконне поводження зі зброєю.



Наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Зінченку продовжили до 4 серпня.



Ірина Фаріон (1964-2024, Львів) - українська мовознавиця, освітянка, політична та громадська діячка, мовна активістка, публіцистка та блогерка. Докторка філологічних наук, професорка, народна депутатка України VII скликання (2012-2014).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шевченківському районному суді міста Львова, де розглядається справа про вбивство мовознавиці й громадської діячки, дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого. Там знайшли спотворені фото Фаріон, скриншот карт Львова, фото зброї, обговорення купівлі пістолета, картинки з нацистською і російською символікою тощо.Про це повідомляє Суспільне На початку засідання дослідили протокол затримання Зінченка 25 липня минулого року. Тоді у квартирі підозрюваного у Дніпрі провели обшук та конфіскували його речі. Зокрема, у телефоні виявили повідомлення, історію дзвінків, пошуків, файли та інші документи, які проаналізували слідчі.Були виявлені тисячі скриншотів, зокрема, з карт міста Львова, де було відображено розташуванням НУ "Львівська політехніка", скверу Юра, проспекту Чорновола, частини вул. Замарстинівської. На скриншотах також: вул. Білогорща, Струмок, Масарика, Клепарівська, Варшавська, Малоголосківська, Сосюри. Усього — 8 тисяч скриншотів, зокрема будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон.Також знайшли зображення нацистського та проросійського характеру зі свастикою, Гітлером та логотипом ФСБ, з російськими "Z", георгіївською стрічкою та неонацистськими лозунгами. Зінченко заявив, що вони не стосуються його поглядів і є просто мемами.Крім того, в телефоні було зображення, яке висміює Фаріон, завантажене вже після вбивства, трохи більше ніж за пів доби до затримання Зінченка. Адвокат обвинуваченогозаявив, що хоч на фото жінка, схожа на Ірину Фаріон, але експертиза ще не проводилась і не можна сказати на 99,9%, що це є загибла.Після перерви прокурорзаявив, що в телефоні Зінченка є цілий блок фото зброї, зокрема і з комп'ютерних ігор. Таких зображень загалом є понад 10 тисяч.Також обвинувачений шукав в інтернет-магазинах компактну камеру та одяг, в якому бачили підозрювану в убивстві особу на відеозаписах вуличних камер: панаму, шорти з смугою дашком.Прокурор також зачитав листування, в якому обвинувачений під ніком "Параноїк" намагався з'ясувати на спеціальному форумі, чи можна переробити стартовий пістолет "Stalker 2914 UK", скільки така послуга коштує і скільки часу на це потрібно. У ще одній переписці, яка тривала з 26.03 по 29.03 2024 року, Зінченко під ніком "Параноїк" домовляється про придбання саме такого пістолета "Stalker 2914" та купує його.Петльований зазначив, що переказавши кошти, "Параноїк" вказав поштомат у місті Дніпро та ім'я отримувача — Зінченко В'ячеслав Федорович і номер телефону. "Алек" надіслав йому номер накладної.За словами прокурора, 7.04-8.04 2024 фігурант купив на сайті вже перероблений пістолет "Stalker 2906" в особи під ніком "Робін Гуд" за 4 тисячі. 8.04.2024 року особа під ніком "Максименко" запропонувала йому купити пістолет, на що фігурант вказав, що вже придбав зброю кілька годин тому.Після цього прокурор зачитав нотатки з телефону Зінченка щодо стеження за об'єктами та того, як не бути пійманим, а також список необхідних для цього речей.У хмарному сховищі, яким користувався Зінченко, знайдено PDF-файл з назвою "Фаріон Ірина Дмитрівна", створений 6 березня 2024 року. Він містить дані про вбиту, її документи і місце роботи. Також виявили досьє на Філатова, Стерненка і Корбана.Наступне засідання у справі відбудеться 21 липня об 11:00.Як повідомляв Укрінформ, замах на Ірину Фаріон був скоєний 19 липня 2024 року у Львові - чоловік вистрілив у неї і втік. Невдовзі вона померла у лікарні.25 липня ймовірного підозрюваного в убивстві затримали у Дніпрі. Галицький райсуд Львова 26 липня обрав запобіжний захід 18-річному жителю Дніпра Зінченку у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.lДонька загиблої та сторона захисту потерпілих вимагали перекваліфікації обвинувачення - заміни частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.26 грудня в Офісі генерального прокурора повідомили, що фігуранту у справі про вбивство Фаріон змінено кваліфікацію злочину на умисне вбивство, пов'язане з виконанням громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, та незаконне поводження зі зброєю.Наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Зінченку продовжили до 4 серпня.Ірина Фаріон (1964-2024, Львів) - українська мовознавиця, освітянка, політична та громадська діячка, мовна активістка, публіцистка та блогерка. Докторка філологічних наук, професорка, народна депутатка України VII скликання (2012-2014).

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