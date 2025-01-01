Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 червня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ, у другій половині дня - дуже сильний дощ із грозою, якому на зміну прийде дощ.Температура повітря воночі 13-15 градусів тепла. Вдень - 17-24 градуси тепла.На Волині 27 червня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем із грозами. Увечері - дощ.Температура повітря воночі 14-16 градусів тепла. Вдень - 17-24 градуси тепла.