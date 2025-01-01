На Волинь повернулися звільнені з полону захисники

Обміни тривають. Сьогодні відбувся ще один етап. Серед звільнених – є волиняни.Про це повідомив начальник Волинської ОВА«Повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», - повідомив Президент України Володимир Зеленський.Зокрема, з російського полону сьогодні звільнені:Бичко Олександр Володимирович, м.Володимир,Тимощук Сергій Миколайович, с.Мосир Ковельського району,Маначинський Володимир Михайлович, м.ВолодимирФілончук Андрій Васильович, с.Сереховичі Ковельського району.Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме:Кулачук Василь Петрович, с.Прип’ять Ковельського району,Вєтров Кирило Васильович, м.Луцьк,Довлісаров Віталій Сергійович, м.Луцьк,Моргун Максим Олегович, м. Луцьк,Горбачевський Ігор Борисович, с.Михайлівка Володимирського району,Приймачук Сергій Дмитрович, с.Поступель Ковельського району,Карига Леонід Миколайович, уродженець с.Головне Ковельського району, проживав в с.Орищі Володимирського району.Романюк Андрій Олександрович, с.Серхів Камінь-Каширського району."Вітаємо земляків вдома. Низький уклін за захист. Дякуємо кожному, хто повертає українців додому", - йдеться у дописі.Повернення наших людей триває в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі, про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також молодих солдат, яким від 18 до 25 років.