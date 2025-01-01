На Волині дитина отримала серйозні опіки, а матір звернулася за допомогою лікарів лише через тиждень





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 23 червня, пише



Там лікарі повідомили, що дитину потрібно госпіталізувати у відповідний медичний заклад для надання допомоги. Медики встановили, що опіки на дитині становлять близько 18%.



Поліція відкрила щодо матері справу за ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків відносно малолітньої дочки. На думку правоохоронців, ковельчанка Віта А. не здійснювала належний контроль за дитиною, внаслідок чого остання отримала серйозні опіки. Справу про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) скерували до суду.



В судове засідання жінка не з’явилась, хоч була належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, суд про причини неявки не повідомила.



Суддя Петро Бойчук постановив визнати ковельчанку винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді попередження, врахувавши обставини справи, характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.



У якому медичному закладі на сьогодні перебуває потерпіла дівчинка та який її стан – у постанові суду не вказано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дівчинка випадково облилась окропом і отримала опіки тіла, однак її мати не надала допомоги негайно. Жінка не викликала швидку медичну допомогу і звернулася до медичного закладу з донькою лише через сім днів після інциденту.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 23 червня, пише Ковель медіа Там лікарі повідомили, що дитину потрібно госпіталізувати у відповідний медичний заклад для надання допомоги. Медики встановили, що опіки на дитині становлять близько 18%.Поліція відкрила щодо матері справу за ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків відносно малолітньої дочки. На думку правоохоронців, ковельчанка Віта А. не здійснювала належний контроль за дитиною, внаслідок чого остання отримала серйозні опіки. Справу про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) скерували до суду.В судове засідання жінка не з’явилась, хоч була належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, суд про причини неявки не повідомила.Суддяпостановив визнати ковельчанку винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді попередження, врахувавши обставини справи, характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.У якому медичному закладі на сьогодні перебуває потерпіла дівчинка та який її стан – у постанові суду не вказано.

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