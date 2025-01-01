На Волині закрили на тисячу ФОПів більше, ніж відкрили

На Волині закрили на тисячу ФОПів більше, ніж відкрили
У першому кварталі 2025 року на Волині зареєстрували 1 544 нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів), натомість закрили 2 656.

Про це свідчать дані дослідження blog.youcontrol.market, передає misto. media.

Подібна тенденція спостерігається по всій Україні: у січні—березні відкрили майже 57 тисяч ФОПів, а припинили діяльність понад 108 тисяч.

«Для економіки це тривожний сигнал. Зменшення кількості підприємців — це не лише скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, а й втрата робочих місць», — зазначила в коментарі misto.media засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків.

Причини згортання підприємницької діяльності:
війна, міграція, мобілізація самих підприємців;

несприйняття нових умов ведення бізнесу, складність адаптації до змін;

постійні зміни в законодавстві, зростання податкового навантаження (зокрема, впровадження військового збору для ФОПів);

відновлення податкових і фінансових перевірок.

У яких сферах відкрили найбільше нових ФОПів:
роздрібна торгівля — 14 510;

інформаційні технології (IT) — 8 586;

інші послуги — 7 542;

транспорт і логістика — 3 578;

громадське харчування — 2 895;

гуртова торгівля — 2 692;

освіта — 2 608;

реклама і маркетинг — 1 769;

медичні послуги — 1 745;

операції з нерухомістю — 1 355.

Лідери за кількістю нових реєстрацій часто збігаються з лідерами за кількістю закриттів. Це свідчить про високу динамічність ринку: найпопулярніші сфери водночас є й найконкурентнішими, тому частина підприємців швидко залишає бізнес, поступаючись місцем іншим.

«Це не лише про кризу, а й про перебудову ринків», — зазначають у дослідженні YouControl.

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Теги: бізнес, Волинь, криза
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