На Волині закрили на тисячу ФОПів більше, ніж відкрили
Сьогодні, 22:12
У першому кварталі 2025 року на Волині зареєстрували 1 544 нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів), натомість закрили 2 656.
Про це свідчать дані дослідження blog.youcontrol.market, передає misto. media.
Подібна тенденція спостерігається по всій Україні: у січні—березні відкрили майже 57 тисяч ФОПів, а припинили діяльність понад 108 тисяч.
«Для економіки це тривожний сигнал. Зменшення кількості підприємців — це не лише скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, а й втрата робочих місць», — зазначила в коментарі misto.media засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків.
Причини згортання підприємницької діяльності:
війна, міграція, мобілізація самих підприємців;
несприйняття нових умов ведення бізнесу, складність адаптації до змін;
постійні зміни в законодавстві, зростання податкового навантаження (зокрема, впровадження військового збору для ФОПів);
відновлення податкових і фінансових перевірок.
У яких сферах відкрили найбільше нових ФОПів:
роздрібна торгівля — 14 510;
інформаційні технології (IT) — 8 586;
інші послуги — 7 542;
транспорт і логістика — 3 578;
громадське харчування — 2 895;
гуртова торгівля — 2 692;
освіта — 2 608;
реклама і маркетинг — 1 769;
медичні послуги — 1 745;
операції з нерухомістю — 1 355.
Лідери за кількістю нових реєстрацій часто збігаються з лідерами за кількістю закриттів. Це свідчить про високу динамічність ринку: найпопулярніші сфери водночас є й найконкурентнішими, тому частина підприємців швидко залишає бізнес, поступаючись місцем іншим.
«Це не лише про кризу, а й про перебудову ринків», — зазначають у дослідженні YouControl.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані дослідження blog.youcontrol.market, передає misto. media.
Подібна тенденція спостерігається по всій Україні: у січні—березні відкрили майже 57 тисяч ФОПів, а припинили діяльність понад 108 тисяч.
«Для економіки це тривожний сигнал. Зменшення кількості підприємців — це не лише скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, а й втрата робочих місць», — зазначила в коментарі misto.media засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків.
Причини згортання підприємницької діяльності:
війна, міграція, мобілізація самих підприємців;
несприйняття нових умов ведення бізнесу, складність адаптації до змін;
постійні зміни в законодавстві, зростання податкового навантаження (зокрема, впровадження військового збору для ФОПів);
відновлення податкових і фінансових перевірок.
У яких сферах відкрили найбільше нових ФОПів:
роздрібна торгівля — 14 510;
інформаційні технології (IT) — 8 586;
інші послуги — 7 542;
транспорт і логістика — 3 578;
громадське харчування — 2 895;
гуртова торгівля — 2 692;
освіта — 2 608;
реклама і маркетинг — 1 769;
медичні послуги — 1 745;
операції з нерухомістю — 1 355.
Лідери за кількістю нових реєстрацій часто збігаються з лідерами за кількістю закриттів. Це свідчить про високу динамічність ринку: найпопулярніші сфери водночас є й найконкурентнішими, тому частина підприємців швидко залишає бізнес, поступаючись місцем іншим.
«Це не лише про кризу, а й про перебудову ринків», — зазначають у дослідженні YouControl.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині закрили на тисячу ФОПів більше, ніж відкрили
Сьогодні, 22:12
Салат із тунцем — корисна дієтична страва
Сьогодні, 21:48
На Волині дитина отримала серйозні опіки, а матір звернулася за допомогою лікарів лише через тиждень
Сьогодні, 21:45
На Волині обмежать рух вантажівок
Сьогодні, 21:15
На Волинь повернулися звільнені з полону захисники
Сьогодні, 20:11