На Волині закрили на тисячу ФОПів більше, ніж відкрили





Про це свідчать дані дослідження blog.youcontrol.market, передає



Подібна тенденція спостерігається по всій Україні: у січні—березні відкрили майже 57 тисяч ФОПів, а припинили діяльність понад 108 тисяч.



«Для економіки це тривожний сигнал. Зменшення кількості підприємців — це не лише скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, а й втрата робочих місць», — зазначила в коментарі misto.media засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків.



Причини згортання підприємницької діяльності:

війна, міграція, мобілізація самих підприємців;



несприйняття нових умов ведення бізнесу, складність адаптації до змін;



постійні зміни в законодавстві, зростання податкового навантаження (зокрема, впровадження військового збору для ФОПів);



відновлення податкових і фінансових перевірок.



У яких сферах відкрили найбільше нових ФОПів:

роздрібна торгівля — 14 510;



інформаційні технології (IT) — 8 586;



інші послуги — 7 542;



транспорт і логістика — 3 578;



громадське харчування — 2 895;



гуртова торгівля — 2 692;



освіта — 2 608;



реклама і маркетинг — 1 769;



медичні послуги — 1 745;



операції з нерухомістю — 1 355.



Лідери за кількістю нових реєстрацій часто збігаються з лідерами за кількістю закриттів. Це свідчить про високу динамічність ринку: найпопулярніші сфери водночас є й найконкурентнішими, тому частина підприємців швидко залишає бізнес, поступаючись місцем іншим.



«Це не лише про кризу, а й про перебудову ринків», — зазначають у дослідженні YouControl.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У першому кварталі 2025 року на Волині зареєстрували 1 544 нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів), натомість закрили 2 656.Про це свідчать дані дослідження blog.youcontrol.market, передає misto. media Подібна тенденція спостерігається по всій Україні: у січні—березні відкрили майже 57 тисяч ФОПів, а припинили діяльність понад 108 тисяч.«Для економіки це тривожний сигнал. Зменшення кількості підприємців — це не лише скорочення надходжень до бюджетів різних рівнів, а й втрата робочих місць», — зазначила в коментарі misto.media засновниця та керівниця ТОВ «Консалтинг центр» Ольга Іванків.Причини згортання підприємницької діяльності:війна, міграція, мобілізація самих підприємців;несприйняття нових умов ведення бізнесу, складність адаптації до змін;постійні зміни в законодавстві, зростання податкового навантаження (зокрема, впровадження військового збору для ФОПів);відновлення податкових і фінансових перевірок.У яких сферах відкрили найбільше нових ФОПів:роздрібна торгівля — 14 510;інформаційні технології (IT) — 8 586;інші послуги — 7 542;транспорт і логістика — 3 578;громадське харчування — 2 895;гуртова торгівля — 2 692;освіта — 2 608;реклама і маркетинг — 1 769;медичні послуги — 1 745;операції з нерухомістю — 1 355.Лідери за кількістю нових реєстрацій часто збігаються з лідерами за кількістю закриттів. Це свідчить про високу динамічність ринку: найпопулярніші сфери водночас є й найконкурентнішими, тому частина підприємців швидко залишає бізнес, поступаючись місцем іншим.«Це не лише про кризу, а й про перебудову ринків», — зазначають у дослідженні YouControl.

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