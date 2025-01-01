Чорниця б'є рекорди у ціні: скільки коштує ягода на ринках Луцька





«Підеш, 3 кілометри пройдеш – літри чорниць не можна назбирати», – каже Марія, яка привозить чорниці із Маневиччини на ринок до Луцька.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



День волинянки Марії розпочинається о 5-й ранку. Попоравши господарку, жінка йде до маневицького лісу – має кілька годин, аби назбирати чорницю і встигнути до Луцька на ринок.



Пані Марія розповідає, що врожай цього року гірше, ніж минулоріч – інколи доводиться находити два, а то і три кілометри лісом, а ще ускладнює збирання мошка.



«В цьому році комарів немає, холодно, ягод немає, комарів немає, мошка загризає тепер. Все повимерзало дуже, нема в цьому році, чорниці будуть дорогі,того що їх і немає», – додає продавчиня.



Окрім продажу чорниці, пані Марія має велике господарство – тримає корову, свиней та курей. Поєднувати все складно, але можливо – переконує волинянка власним прикладом.



Продавчиня ягід каже, що хотілося б, аби ця ягода цінувалася більше, адже збирається вона дуже важко.



Нині продають чорницю за 160 грн за літр – це вперше за багато років, коли чорниця б'є рекорди у ціні.

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