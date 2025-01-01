Салат із тунцем — корисна дієтична страва





Чим тунець корисний для організму

Зі слів спеціалістів, у порції тунця (приблизно 85–120 г) міститься орієнтовно 40 грамів білка високої якості. Ще одна перевага — значна кількість вітаміну D. Він важливий для міцності кісток, підтримки імунітету та гарного емоційного стану. Цей вид риби також є джерелом вітаміну B12, що відіграє ключову роль у процесах кровотворення та допомагає запобігати розвитку анемії. До складу тунця входить і селен — потужний антиоксидант, який знижує ризик клітинних ушкоджень. А також покращує пам’ять і концентрацію. Тому





Цікаві рецепти салатів з тунцем

Салати з тунцем — чудовий варіант для тих, хто прагне поєднати смакоту з користю. Ця риба додає стравам поживності, легкості й оригінального смаку. П’ять нетривіальних способів приготування салатів із тунцем, які урізноманітнять меню кожного, хто слідкує за вагою:



1. Візьміть банку консервованого тунця, 150 г вареної білої або червоної квасолі, пів червоної цибулини, жменю руколи. Заправте оливковою олією, додайте трохи лимонного соку та щіпку чорного перцю. Все обережно перемішайте.



2. Змішайте нарізані свіжі огірки, половину банки солодкої кукурудзи, консервованого тунця у власному соку та кілька ложок грецького йогурту. Додайте дрібку солі та меленого кропу. Отримаєте легкий і прохолодний перекус для спекотного дня.



3. Очистьте одне стигле авокадо, поріжте скибками, додайте подрібнені два яйця, тунець і кілька листків салату айсберг. Заправте сумішшю з йогурту, зернистої гірчиці та кількох крапель лимонного соку.



4. На тарілці викладіть відварену картоплю (нарізану кружальцями), кілька половинок помідорів чері, зелену стручкову квасолю, оливки, яйця та консервований тунець. Додайте французьку гірчичну заправку з оцтом та олією.



5. Поріжте соломкою один великий маринований огірок, змішайте з відвареним рисом (100 г), тунцем, зеленою цибулею та ложкою майонезу. Посоліть і поперчіть до смаку.



Ці та інші блюда ви зможете легко приготувати вдома. Салати з тунцем низькокалорійні, корисні та смачні. Це оптимальний варіант для дієтичного раціону. Експериментуйте з інгредієнтами та відкривайте нові грані знайомого продукту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тунець — джерело білка, клітковини та корисних жирів, тож не дивно, що його часто вибирають прихильники здорового харчування. Салат із цією рибою не лише добре втамовує голод, а й вирізняється цікавим смаком, який варто спробувати. Пам’ятайте: збалансоване харчування — це ключ до гарного самопочуття та позитивного настрою.Зі слів спеціалістів, у порції тунця (приблизно 85–120 г) міститься орієнтовно 40 грамів білка високої якості. Ще одна перевага — значна кількість вітаміну D. Він важливий для міцності кісток, підтримки імунітету та гарного емоційного стану. Цей вид риби також є джерелом вітаміну B12, що відіграє ключову роль у процесах кровотворення та допомагає запобігати розвитку анемії. До складу тунця входить і селен — потужний антиоксидант, який знижує ризик клітинних ушкоджень. А також покращує пам’ять і концентрацію. Тому салат із тунцем допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Також завдяки вмісту омега-3 жирних кислот риба сприяє зниженню запальних процесів, запобігає розвитку атеросклерозу та підтримує здоров’я мозку.Салати з тунцем — чудовий варіант для тих, хто прагне поєднати смакоту з користю. Ця риба додає стравам поживності, легкості й оригінального смаку. П’ять нетривіальних способів приготування салатів із тунцем, які урізноманітнять меню кожного, хто слідкує за вагою:1. Візьміть банку консервованого тунця, 150 г вареної білої або червоної квасолі, пів червоної цибулини, жменю руколи. Заправте оливковою олією, додайте трохи лимонного соку та щіпку чорного перцю. Все обережно перемішайте.2. Змішайте нарізані свіжі огірки, половину банки солодкої кукурудзи, консервованого тунця у власному соку та кілька ложок грецького йогурту. Додайте дрібку солі та меленого кропу. Отримаєте легкий і прохолодний перекус для спекотного дня.3. Очистьте одне стигле авокадо, поріжте скибками, додайте подрібнені два яйця, тунець і кілька листків салату айсберг. Заправте сумішшю з йогурту, зернистої гірчиці та кількох крапель лимонного соку.4. На тарілці викладіть відварену картоплю (нарізану кружальцями), кілька половинок помідорів чері, зелену стручкову квасолю, оливки, яйця та консервований тунець. Додайте французьку гірчичну заправку з оцтом та олією.5. Поріжте соломкою один великий маринований огірок, змішайте з відвареним рисом (100 г), тунцем, зеленою цибулею та ложкою майонезу. Посоліть і поперчіть до смаку.Ці та інші блюда ви зможете легко приготувати вдома. Салати з тунцем низькокалорійні, корисні та смачні. Це оптимальний варіант для дієтичного раціону. Експериментуйте з інгредієнтами та відкривайте нові грані знайомого продукту.

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