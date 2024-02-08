На Волині обмежать рух вантажівок

На Волині обмежать рух вантажівок
Через прогнозоване підвищення температури повітря понад +28°C у Волинській області запроваджують тимчасові обмеження руху великовагового транспорту.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Згідно з правилами, обмеження стосуються вантажівок загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи покликані зберегти дорожнє покриття, яке зазнає значного навантаження у спекотну погоду.

Водночас заборона не поширюється на транспорт, що перевозить:

небезпечні вантажі;
швидкопсувні продукти;
живих тварин і птицю;
вантажі, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

На державних автошляхах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Для стоянки вантажівок визначено спеціальні майданчики в смугах відведення доріг або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть Укртрансбезпека та Нацполіція.

Умови обмежень можуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Обмеження регламентовані законодавством України – законами «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постановою КМУ №879 від 27 червня 2007 року.

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Теги: вантажівки, обмеження руху, Волинь
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