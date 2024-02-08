На Волині обмежать рух вантажівок

Через прогнозоване підвищення температури повітря понад +28°C у Волинській області запроваджують тимчасові обмеження руху великовагового транспорту.Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури.Згідно з правилами, обмеження стосуються вантажівок загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі заходи покликані зберегти дорожнє покриття, яке зазнає значного навантаження у спекотну погоду.Водночас заборона не поширюється на транспорт, що перевозить:небезпечні вантажі;швидкопсувні продукти;живих тварин і птицю;вантажі, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.На державних автошляхах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Для стоянки вантажівок визначено спеціальні майданчики в смугах відведення доріг або біля об’єктів дорожнього сервісу.Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть Укртрансбезпека та Нацполіція.Умови обмежень можуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Обмеження регламентовані законодавством України – законами «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постановою КМУ №879 від 27 червня 2007 року.