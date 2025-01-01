Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих землях України, - ЦНС





Про це повідомляє



В центрі наголосили, що Кремль вже не приховує намірів. Як повідомляється, російський уряд РФ за наказом Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій України під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії.



"Офіційно: окуповані регіони - ресурс для війни, а не "визволені" території. Москва знищує міста, а тепер - грабує й підминає інфраструктуру під війну", - додали в ЦНС.



ЦНС також наголосило, що Росія використовує окупацію для контролю над територією й логістикою для продовження війни.



"Проти України. Проти всього вільного світу", - додали в ЦНС.



Нагадаємо, що Кабінет міністрів підтримав постанову, яка затверджує створення в усіх регіонах України центрів підготовки громадян до національного спротиву.



Зауважимо, що заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук анонсувала створення центрів національного спротиву ще у лютому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна влада Росії планує використати тимчасово захоплені території України для обслуговування війни. За наказом російського диктатора Володимира Путіна уряд РФ розробляє пропозиції щодо розміщення на цих землях інфраструктури для потреб армії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.В центрі наголосили, що Кремль вже не приховує намірів. Як повідомляється, російський уряд РФ за наказом Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій України під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії."Офіційно: окуповані регіони - ресурс для війни, а не "визволені" території. Москва знищує міста, а тепер - грабує й підминає інфраструктуру під війну", - додали в ЦНС.ЦНС також наголосило, що Росія використовує окупацію для контролю над територією й логістикою для продовження війни."Проти України. Проти всього вільного світу", - додали в ЦНС.Нагадаємо, що Кабінет міністрів підтримав постанову, яка затверджує створення в усіх регіонах України центрів підготовки громадян до національного спротиву.Зауважимо, що заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук анонсувала створення центрів національного спротиву ще у лютому.

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