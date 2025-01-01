Магнітна буря 27 червня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті почне вщухати. В четвер, 27 березня, від неї залишаться лише сильні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які ще зберігатимуть свою силу в п'ятницю, 28 березня, а вже в суботу, 29 березня, магнітосфера прийде в норму.
27 червня
У п’ятницю, 27 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті почне вщухати. В четвер, 27 березня, від неї залишаться лише сильні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які ще зберігатимуть свою силу в п'ятницю, 28 березня, а вже в суботу, 29 березня, магнітосфера прийде в норму.
27 червня
У п’ятницю, 27 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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