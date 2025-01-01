Магнітна буря 27 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря 27 червня: чого очікувати від сонячної активності
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті почне вщухати. В четвер, 27 березня, від неї залишаться лише сильні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які ще зберігатимуть свою силу в п'ятницю, 28 березня, а вже в суботу, 29 березня, магнітосфера прийде в норму.

27 червня

У п’ятницю, 27 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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