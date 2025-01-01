Новий рекорд євро: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 27 червня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.Як повідомляється на сайті регулятора, євро встановив черговий історичний максимум. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 48,64 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 32 копійки. Попередній максимум був зафіксований 25 червня коли курс євро піднявся до 48,51 грн.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,57/41,60 грн/дол., а євро - 48,63/48,65 грн/євро.