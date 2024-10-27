На Камінь-Каширщині в аварії загинув підліток: подробиці моторошної трагедії

На Камінь-Каширщині в аварії загинув підліток: подробиці моторошної трагедії
Подія трапилась 28 червня близько 16:20 у селі Раків Ліс.

Про це урнаістам сайту «Конкурент» повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

41-річний волинянин, керуючи автомобілем TOYOTA, здійснив наїзд на 15-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП неповнолітній від отриманих травм помер.

Водій за кермом був тверезий.

«Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують усі обставини ДТП», – йдеться у повідомленні.

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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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