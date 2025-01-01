На змагання серед ветеранів «Звитяга Нескорених» в Луцьку приїхав Василь Вірастюк





На змагання, які відбулися 28 червня в Центральному парку культури та відпочинку міста Луцька, з'їхалися 240 ветеранів війни та діючих військових з усієї країни, розповів Володимир Захожий.



На спортивний захід приїхав президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк, який став головним суддею змагань.



"Не кожен ветеран може прийти в зал через сором, не знає як на нього будуть дивитися і реагувати люди. Тут є можливість на свіжому повітрі позайматися повноцінно", — зазначив Василь Вірастюк.



Після вшанування загиблих і славня України ветерани війни та діючі військові розпочали змагання у жимі штанги лежачи з вагою 30 та 60 кілограмів.



Серед учасників — ветеран війни Євген Федосеєнко, який родом із Мелітополя. Чоловік розповів, що після поранення паралізувало ноги, проте зараз може ходити з милицями. На змаганнях у Луцьку він вижав снаряд 30 разів.



Євген каже: швидше на ноги — це було його особисте прагнення, але після участі у складі збірної України на змаганнях світового рівня прагне бути прикладом для побратимів та інших ветеранів, котрі повернулися з районі ведення бойових дій.



На змаганнях у Луцьку він вижав снаряд 30 разів.



"До поранення в мене був КМС з легкої атлетики. Я професійно бігав 5 км. В минулому році вже двічі відзначився в складі збірної України за кордоном. В березні це були "Ігри Нескорених", змагання ВПС США в Лас-Вегасі. Звідти привіз три золота, срібло і дві бронзи. Далі мене запросили організатори змагань "Інвіктус", — додав спортсмен.



На змагання з Харкова до Луцька приїхав військовослужбовець Олександр Дорошенко. Спортсмен — воїн 5-ї окремої Слобожанської бригади, де продовжує службу після отриманого поранення. На "Звитязі" у Луцьку вижав штангу 34 рази. Результатом, з його слів, не задоволений.



"Є над чим працювати. І хочу побажати хлопцям, які отримали поранення, але ще не визначились як будуть відновлюватись, що треба звернути увагу на спорт. Хлопці, які отримали поранення різного ступеню важкості, але вони не втрачають настрою, сили духу, продовжують працювати", — сказав захисник.



Навколо майданчика для змагань своїх рідних підтримували батьки, дружини, діти, тренери. Прийшла повболівати за свого чоловіка В'ячеслава Оксентюка його дружина Богдана.



"Вболіваю за свого чоловіка і за всіх присутніх. Усі хлопці дуже молодці. Всі позитивно настроєні, на перемогу. Дуже рада за них, за те, що вони не здаються ідуть до своєї мети", — сказала жінка.



Ветерани змагалися також у веслуванні, ривку гирі та ейрбайку. Без рейтингу, але з нагородами, були змагання в категорії "Інвастронг", розповів головний суддя змагань Василь Вірастюк.



Чемпіон світу з карате, військовослужбовець Олег Квітко, який на службі в ЗСУ з 2014 року, випробовував сили на лижному тренажері: за 100 секунд проїхав 507 метрів. "Служу я в Нацгвардії. Сам з Черкаської області, з міста Канів. Служив в Києві в спецпідрозділі "Омега". Повезло – не поранений", — зазначив військовий.



Зі слів директора міського департаменту молоді та спорту Володимира Захожого, після завершення змагань усі учасники отримали нагороди та сувеніри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдруге на Волині організували всеукраїнський спортивний захід "Звитяга Нескорених" із метою підтримки розвитку адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей.На змагання, які відбулися 28 червня в Центральному парку культури та відпочинку міста Луцька, з'їхалися 240 ветеранів війни та діючих військових з усієї країни, розповів Суспільному директор департаменту молоді та спорту Луцької міської радиНа спортивний захід приїхав президент Федерації стронгмену України, який став головним суддею змагань."Не кожен ветеран може прийти в зал через сором, не знає як на нього будуть дивитися і реагувати люди. Тут є можливість на свіжому повітрі позайматися повноцінно", — зазначив Василь Вірастюк.Після вшанування загиблих і славня України ветерани війни та діючі військові розпочали змагання у жимі штанги лежачи з вагою 30 та 60 кілограмів.Серед учасників — ветеран війни, який родом із Мелітополя. Чоловік розповів, що після поранення паралізувало ноги, проте зараз може ходити з милицями. На змаганнях у Луцьку він вижав снаряд 30 разів.Євген каже: швидше на ноги — це було його особисте прагнення, але після участі у складі збірної України на змаганнях світового рівня прагне бути прикладом для побратимів та інших ветеранів, котрі повернулися з районі ведення бойових дій.На змаганнях у Луцьку він вижав снаряд 30 разів."До поранення в мене був КМС з легкої атлетики. Я професійно бігав 5 км. В минулому році вже двічі відзначився в складі збірної України за кордоном. В березні це були "Ігри Нескорених", змагання ВПС США в Лас-Вегасі. Звідти привіз три золота, срібло і дві бронзи. Далі мене запросили організатори змагань "Інвіктус", — додав спортсмен.На змагання з Харкова до Луцька приїхав військовослужбовець. Спортсмен — воїн 5-ї окремої Слобожанської бригади, де продовжує службу після отриманого поранення. На "Звитязі" у Луцьку вижав штангу 34 рази. Результатом, з його слів, не задоволений."Є над чим працювати. І хочу побажати хлопцям, які отримали поранення, але ще не визначились як будуть відновлюватись, що треба звернути увагу на спорт. Хлопці, які отримали поранення різного ступеню важкості, але вони не втрачають настрою, сили духу, продовжують працювати", — сказав захисник.Навколо майданчика для змагань своїх рідних підтримували батьки, дружини, діти, тренери. Прийшла повболівати за свого чоловікайого дружина"Вболіваю за свого чоловіка і за всіх присутніх. Усі хлопці дуже молодці. Всі позитивно настроєні, на перемогу. Дуже рада за них, за те, що вони не здаються ідуть до своєї мети", — сказала жінка.Ветерани змагалися також у веслуванні, ривку гирі та ейрбайку. Без рейтингу, але з нагородами, були змагання в категорії "Інвастронг", розповів головний суддя змагань Василь Вірастюк.Чемпіон світу з карате, військовослужбовець, який на службі в ЗСУ з 2014 року, випробовував сили на лижному тренажері: за 100 секунд проїхав 507 метрів. "Служу я в Нацгвардії. Сам з Черкаської області, з міста Канів. Служив в Києві в спецпідрозділі "Омега". Повезло – не поранений", — зазначив військовий.Зі слів директора міського департаменту молоді та спорту Володимира Захожого, після завершення змагань усі учасники отримали нагороди та сувеніри.

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