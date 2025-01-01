У лікарні помер прикордонник з Волині Віталій Таран
Сьогодні, 07:15
29 червня 2025 року, відбудеться чин похорону військовослужбовця 6 прикордонного загону, старшого сержанта Тарана Віталія Віталійовича, 1995 року народження, який помер у лікарні під час лікування.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
Віталій був учасником бойових дій, гідно виконував свій обов’язок і захищав Україну в цій війні.
О 12:45 год. траурний кортеж вирушить від дому померлого до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Української Армії), де о 13:00 год. розпочнеться поминальна служба.
Після завершення служби траурна хода вирушить до міського кладовища вулицями Української Армії та Шевченка.
«Закликаємо жителів громади гідно провести Віталія в останню путь — зі скорботою, вдячністю та пошаною. Проявімо повагу до його подвигу, долучившись до церемонії прощання або вийшовши вздовж маршруту траурного кортежу», – йдеться у повідомленні.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
Віталій був учасником бойових дій, гідно виконував свій обов’язок і захищав Україну в цій війні.
О 12:45 год. траурний кортеж вирушить від дому померлого до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Української Армії), де о 13:00 год. розпочнеться поминальна служба.
Після завершення служби траурна хода вирушить до міського кладовища вулицями Української Армії та Шевченка.
«Закликаємо жителів громади гідно провести Віталія в останню путь — зі скорботою, вдячністю та пошаною. Проявімо повагу до його подвигу, долучившись до церемонії прощання або вийшовши вздовж маршруту траурного кортежу», – йдеться у повідомленні.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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