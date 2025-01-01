У лікарні помер прикордонник з Волині Віталій Таран

У лікарні помер прикордонник з Волині Віталій Таран
29 червня 2025 року, відбудеться чин похорону військовослужбовця 6 прикордонного загону, старшого сержанта Тарана Віталія Віталійовича, 1995 року народження, який помер у лікарні під час лікування.

У лікарні помер прикордонник з Волині Віталій Таран


Про це повідомили у Любомльській громаді.

Віталій був учасником бойових дій, гідно виконував свій обов’язок і захищав Україну в цій війні.

О 12:45 год. траурний кортеж вирушить від дому померлого до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Української Армії), де о 13:00 год. розпочнеться поминальна служба.

Після завершення служби траурна хода вирушить до міського кладовища вулицями Української Армії та Шевченка.

«Закликаємо жителів громади гідно провести Віталія в останню путь — зі скорботою, вдячністю та пошаною. Проявімо повагу до його подвигу, долучившись до церемонії прощання або вийшовши вздовж маршруту траурного кортежу», – йдеться у повідомленні.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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