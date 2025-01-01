Вночі низка областей України опинилася під масованим російським обстрілом: били по Львівщині, Черкащині та Полтавщині

Вночі низка областей України опинилася під масованим російським обстрілом: били по Львівщині, Черкащині та Полтавщині
У ніч проти 29 квітня російські війська завдали масованого повітряного удару по регіонах України. Під ударом опинилися, зокрема, Львівська, Черкаська та Полтавська області.

Про атаку на Львівщину розповів очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький, пише Громадське.

За його словами, область атакували російські безпілотники та крилаті ракети. Їхньою ціллю була критична інфраструктура регіону.

Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. В обласному центрі — Львові — також не постраждала жодна цивільна будівля, зазначав міський голова Андрій Садовий.

Через обстріл Львівської області, що межує з Польщею, польське Оперативне командування оголошувало про підняття винищувачів, а також розгортання наземних систем протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Крім того, під ударом була й Черкащина. Внаслідок атаки там є пошкодження цивільної інфраструктури та троє постраждалих, розповіли в ОВА.

Згодом стало відомо, що на Черкащині під ударом було місто Сміла. Там пошкоджено три дев'ятиповерхівки і місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Кількість постраждалих досягла шістьох людей, серед яких одна дитина.

Тим часом очільник Полтавської ОВА Володимир Когут заявив про атаку на одне з підприємств у Кременчуцькому районі області. Там сталася пожежа, яку нині гасять пожежники. Про постраждалих наразі не повідомляли.

Внаслідок атаки по Полтавщині постраждали тварини. Рятувальники почули з-під завалів собаче скавуління — виявилося, що серед руїн опинилися дві собаки. Їх, наляканих і виснажених, вдалося врятувати, попри ризик обвалу стіни.

Від ракетного удару росіян постраждало і Запоріжжя — там пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств, але постраждалих немає, каже голова військової адміністрації. В області та обласному центрі також оголошували про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

А в Харкові російський дрон призвів до пожежі на даху приватного будинку в Київському районі. Там є постраждалий.

Уночі росіяни також обстріляли Миколаїв за допомогою балістичних ракет та безпілотників. У результаті виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури, яку вже загасили. Крім того, в місті пошкоджено складські будівлі, але постраждалих немає.

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Теги: Росія, війна
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