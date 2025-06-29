Під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

Під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Сьогодні вночі під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Він пілотував винищувач F-16 і застосував увесь комплекс бортового озброєння, аби захистити українців.

Про це пише LB.ua.

Збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, повідомили в Повітряних силах.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!" – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили додали, що нині вночі ворог застосував понад 500 повітряних цілей.

До відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони. F-16 збивали, зокрема, "шахеди".

Атака 29 червня

У ніч на неділю Росія використовувала і дрони, і ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Миколаївській області, Черкаській, Івано-Франквівській.

У Черкаській серед шести поранених є дитина. Пошкоджено три багатоповерхівки, будівлю коледжу. Росія для атаки на область застосувала і дрони, і ракети.

В Івано-Франківській області постраждали дві громади. Пошкоджено храм, поранено жінку.

У Миколаєві ворог дроном атакував інфраструктурний об'єкт.

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Теги: Росія, війна
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