Під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

Максим Устименко, 1993 року народження. Він пілотував винищувач F-16 і застосував увесь комплекс бортового озброєння, аби захистити українців.



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Збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, повідомили в Повітряних силах.



"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!" – йдеться у повідомленні.



Повітряні сили додали, що нині вночі ворог застосував понад 500 повітряних цілей.



До відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони. F-16 збивали, зокрема, "шахеди".



Атака 29 червня



У ніч на неділю Росія використовувала і дрони, і ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Миколаївській області, Черкаській, Івано-Франквівській.



У Черкаській серед шести поранених є дитина. Пошкоджено три багатоповерхівки, будівлю коледжу. Росія для атаки на область застосувала і дрони, і ракети.



В Івано-Франківській області постраждали дві громади. Пошкоджено храм, поранено жінку.



У Миколаєві ворог дроном атакував інфраструктурний об'єкт.

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