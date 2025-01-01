У Луцькому районі рятувальники деблокували дівчину з понівеченого під час аварії авто

У Луцькому районі рятувальники деблокували дівчину з понівеченого під час аварії авто
У Луцькому районі рятувальники деблокували дівчину з понівеченого під час автопригоди легковика.

про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

29 червня вранці між селами Лучиці і Мстишин трапилася автопригода — відбулося зіткнення легкового автомобіля з деревом, в салоні транспортного засобу була затиснена дівчина 2008 р.н. Виклик на лінію 101 надійшов о 06:34.

На місці події працювали рятувальники 2 ДПРЧ та чергова варта групи рятувальних робіт. За допомогою гідравлічного інструменту вони розрізали деформовані елементи автомобіля, деблокували потерпілу й разом з медиками доправили до карети швидкої.

Потерпілу госпіталізували. Обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці.
У Луцькому районі рятувальники деблокували дівчину з понівеченого під час аварії авто
У Луцькому районі рятувальники деблокували дівчину з понівеченого під час аварії авто

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Теги: Волинь, ДТП
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