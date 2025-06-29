Росіяни пошкодили залізничний вокзал у Полтаві





Про це повідомляє УЗ, пише



Уточнюється, що на вокзалі вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі.



Також унаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.



Відомо, що пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав.



Поїзди курсують за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російської атаки у ніч на 29 червня ушкоджено вокзал Полтава-Південна.Про це повідомляє УЗ, пише Українська правда Уточнюється, що на вокзалі вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі.Також унаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.Відомо, що пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав.Поїзди курсують за графіком.

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