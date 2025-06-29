Росіяни пошкодили залізничний вокзал у Полтаві
Сьогодні, 13:24
Унаслідок російської атаки у ніч на 29 червня ушкоджено вокзал Полтава-Південна.
Про це повідомляє УЗ, пише Українська правда.
Уточнюється, що на вокзалі вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі.
Також унаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.
Відомо, що пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав.
Поїзди курсують за графіком.
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Про це повідомляє УЗ, пише Українська правда.
Уточнюється, що на вокзалі вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі.
Також унаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.
Відомо, що пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав.
Поїзди курсують за графіком.
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