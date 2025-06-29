Росіяни дотягнулися ствольною артилерією до передмістя Сум

Росіяни дотягнулися ствольною артилерією до передмістя Сум
Орієнтовно 22-23 червня російська армія дотягнулася ствольною артилерією до села Піщане, що розташоване одразу за Сумами. Від точки прильоту до межі Сум – менше кілометра.

Про це повідомив співрозмовник УП у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника УП у правоохоронних органах, найімовірніше, росіяни застосували для обстрілу Піщаного активно-реактивний снаряд 152-мм з самохідної артилерійської установки 2А36 ("Гіацинт-Б", причіпна гармата) або 2С5 ("Гіацинт-С", самохідна гармата).

Максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33-40 кілометрів. Якщо заміряти цю відстань від точки прильоту, яка є в розпорядженні УП, виходить, що ворожа САУ стріляла з території Росії. А саме з півночі, з району села Кульбаки, або зі сходу – з району Гуєва та Горналі. Кульбаки розташовані північніше захоплених Росією сіл на Сумщині, Гуєво та Горналь – на відносно спокійному напрямку Миропілля.

Попри посилення підрозділів Сил оборони на Сумщині та наступальні дії української армії в напрямку Кіндратівки, Андріївки та Юнаківки, російська армія не полишає спроб дотягнутися до Сум артилерією.

Нещодавно "Українська правда" розповідала, що російський обстріл Сум 3-го червня, внаслідок якого загинули шестеро людей, був зроблений з БМ-21 "Град", дальність стрільби якого 20, а в деяких випадках – 40 кілометрів.

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Теги: Росія, війна
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