На Волині зустріли звільненого з російського полону 50-річного Валерія Хомича

На Волині зустріли звільненого з російського полону 50-річного Валерія Хомича
28 червня Ковель зустрів звільненого з російського полону захисника Валерія Хомича. Він повернувся в Україну після 3 років і 2 місяців неволі у травні цього року в рамках 65-го обміну.

Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне.

Військовослужбовця зустрічали рідні, близькі, друзі та жителі громади. Попереду у 50-річного ковельчанина реабілітація.

"Хотілося обійняти так міцно, щоб забрати бодай частину болю, стерти з пам’яті хоча б кілька темних днів, проведених у ворожій неволі. Такою була ця зустріч і для Валерія, і для тих, хто його чекав", — додали в міськраді.

Директорка Ковельського міського центру соціальних служб Інна Третяк зазначила, що Валерій Хомич — розумний, відважний, терплячий, стійкий і надзвичайно добрий, має чималий військовий досвід.
На Волині зустріли звільненого з російського полону 50-річного Валерія Хомича

Довідково: Хомич Валерій Миколайович — військовий із Ковеля. Потрапив у полон РФ у березні 2022 року в Бучанському районі під час оборони Київщини. Його повернули в Україну 23 травня 2025 року в рамках великого обміну 1000 на 1000.

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Теги: полонені, обмін, Волинь
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