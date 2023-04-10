На Волині зустріли звільненого з російського полону 50-річного Валерія Хомича





Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише



Військовослужбовця зустрічали рідні, близькі, друзі та жителі громади. Попереду у 50-річного ковельчанина реабілітація.



"Хотілося обійняти так міцно, щоб забрати бодай частину болю, стерти з пам’яті хоча б кілька темних днів, проведених у ворожій неволі. Такою була ця зустріч і для Валерія, і для тих, хто його чекав", — додали в міськраді.



Директорка Ковельського міського центру соціальних служб Інна Третяк зазначила, що Валерій Хомич — розумний, відважний, терплячий, стійкий і надзвичайно добрий, має чималий військовий досвід.



Довідково: Хомич Валерій Миколайович — військовий із Ковеля. Потрапив у полон РФ у березні 2022 року в Бучанському районі під час оборони Київщини. Його повернули в Україну 23 травня 2025 року в рамках великого обміну 1000 на 1000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 червня Ковель зустрів звільненого з російського полону захисника Валерія Хомича. Він повернувся в Україну після 3 років і 2 місяців неволі у травні цього року в рамках 65-го обміну.Про це повідомили в Ковельській міській раді, пише Суспільне Військовослужбовця зустрічали рідні, близькі, друзі та жителі громади. Попереду у 50-річного ковельчанина реабілітація."Хотілося обійняти так міцно, щоб забрати бодай частину болю, стерти з пам’яті хоча б кілька темних днів, проведених у ворожій неволі. Такою була ця зустріч і для Валерія, і для тих, хто його чекав", — додали в міськраді.Директорка Ковельського міського центру соціальних служб Інна Третяк зазначила, що Валерій Хомич — розумний, відважний, терплячий, стійкий і надзвичайно добрий, має чималий військовий досвід.Хомич Валерій Миколайович — військовий із Ковеля. Потрапив у полон РФ у березні 2022 року в Бучанському районі під час оборони Київщини. Його повернули в Україну 23 травня 2025 року в рамках великого обміну 1000 на 1000.

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