«МакДональдз» працевлаштовує на роботу 16-річних: у Луцьку також готові набирати молодь





Про це повідомили у пресслужбі компанії у відповіді на запит



Умови праці



Підлітки можуть працювати з гнучким графіком, що дозволяє поєднувати роботу з навчанням та особистим життям.



Під час навчального року:



школярі працюватимуть лише з 7:00 до 21:00;



не більше 18 годин на тиждень.



У період канікул — до 36 годин на тиждень.



Що ще пропонують:



медичне страхування;



доступ до психологічної підтримки;



знижки на продукцію компанії.



Також «МакДональдз» обіцяє інвестувати у навчання підлітків. У компанії зазначають, що 15% директорів ресторанів «МакДональдз» здобули цю посаду у віці до 25 років.



«Ми віримо, що завдяки цій ініціативі зможемо створити нові можливості для розвитку юнаків та дівчат у Луцьку та інших українських містах», — кажуть у пресслужбі.



Заробітна плата



Оплата праці для неповнолітніх нараховується на загальних умовах, як і для решти працівників. На сайті компанії доступний зарплатний калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати орієнтовний заробіток залежно від:



регіону;



кількості відпрацьованих годин;



зміни.



Як податися на роботу?



Перший крок — заповнити анкету на сайті. Після цього представник компанії зв’яжеться з кандидатом, щоб уточнити деталі та домовитися про подальші етапи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 23 червня 2025 року мережа «МакДональдз» в Україні офіційно розпочала працевлаштування підлітків віком від 16 років. У Луцьку також готові набирати молодь на роботу.Про це повідомили у пресслужбі компанії у відповіді на запит misto.media Підлітки можуть працювати з гнучким графіком, що дозволяє поєднувати роботу з навчанням та особистим життям.школярі працюватимуть лише з 7:00 до 21:00;не більше 18 годин на тиждень.У період канікул — до 36 годин на тиждень.медичне страхування;доступ до психологічної підтримки;знижки на продукцію компанії.Також «МакДональдз» обіцяє інвестувати у навчання підлітків. У компанії зазначають, що 15% директорів ресторанів «МакДональдз» здобули цю посаду у віці до 25 років.«Ми віримо, що завдяки цій ініціативі зможемо створити нові можливості для розвитку юнаків та дівчат у Луцьку та інших українських містах», — кажуть у пресслужбі.Оплата праці для неповнолітніх нараховується на загальних умовах, як і для решти працівників. На сайті компанії доступний зарплатний калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати орієнтовний заробіток залежно від:регіону;кількості відпрацьованих годин;зміни.Перший крок — заповнити анкету на сайті. Після цього представник компанії зв’яжеться з кандидатом, щоб уточнити деталі та домовитися про подальші етапи.

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