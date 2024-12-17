«МакДональдз» працевлаштовує на роботу 16-річних: у Луцьку також готові набирати молодь

«МакДональдз» працевлаштовує на роботу 16-річних: у Луцьку також готові набирати молодь
З 23 червня 2025 року мережа «МакДональдз» в Україні офіційно розпочала працевлаштування підлітків віком від 16 років. У Луцьку також готові набирати молодь на роботу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у відповіді на запит misto.media.

Умови праці

Підлітки можуть працювати з гнучким графіком, що дозволяє поєднувати роботу з навчанням та особистим життям.

Під час навчального року:

школярі працюватимуть лише з 7:00 до 21:00;

не більше 18 годин на тиждень.

У період канікул — до 36 годин на тиждень.

Що ще пропонують:

медичне страхування;

доступ до психологічної підтримки;

знижки на продукцію компанії.

Також «МакДональдз» обіцяє інвестувати у навчання підлітків. У компанії зазначають, що 15% директорів ресторанів «МакДональдз» здобули цю посаду у віці до 25 років.

«Ми віримо, що завдяки цій ініціативі зможемо створити нові можливості для розвитку юнаків та дівчат у Луцьку та інших українських містах», — кажуть у пресслужбі.

Заробітна плата

Оплата праці для неповнолітніх нараховується на загальних умовах, як і для решти працівників. На сайті компанії доступний зарплатний калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати орієнтовний заробіток залежно від:

регіону;

кількості відпрацьованих годин;

зміни.

Як податися на роботу?

Перший крок — заповнити анкету на сайті. Після цього представник компанії зв’яжеться з кандидатом, щоб уточнити деталі та домовитися про подальші етапи.

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Теги: Луцьк, молодь, робота
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