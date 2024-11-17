47 ветеранам з Волині вручили сертифікати на житло





Захід відбувся у сесійній залі Волинської ОВА, пише



Сертифікати вручали міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.



Загалом сертифікати отримали 47 ветеранів, які мають І або ІІ групу інвалідності:



Зарічанський Вячеслав Борисович;



Іщенко Олександр Олександрович;



Кучеров Євгеній Валерійович;



Шуляк Тарас Євгенійович;



Костючик Сергій Віталійович;



Ларін Андрій Вікторович;



Савієвський Ігор Анатолійович;



Левун Віктор Миколайович;



Гуменюк Юрій Олександрович;



Павлік Володимир Миколайович;



Машталір Владислав Сергійович;



Москалець Дмитро Львович;



Ткаченко Станіслав Олександрович;



Савченко Сергій Валерійович;



Процюк Андрій Олександрович;



Заїка Михайло Михайлович;



Диль Олена Петрівна;



Гаврілишин Костянтин Юрійович;



Будчик Костянтин Вікторович;



Лихобицький Віталій Миколайович;



Косанюк Сергій Григорович;



Тищук Степан Степанович;



Ганджала Юрій Володимирович;



Мазурик Андрій Миколайович;



Бакалець Олег Дмитрович;



Копищик Сергій Сергійович;



Малашко Ігор Олегович;



Бабій Орест Романович;



Тарасов Сергій Володимирович;



Якубець Юрій Олександрович;



Коваль Олександр Васильович;



Романюк Юрій Володимирович;



Дацюк Віктор Антонович;



Смолінський Віталій Володимирович (пересувається на колісному кріслі);



Левицький Дмитро Олександрович;



Ліщук Ігор Анатолійович;



Рижук Анатолій Анатолійович;



Марущак Юрій Віталійович;



Ващук Сергій Євгенійович;



Штепа Артем Сергійович;



Маковецький Валерій Анатолійович;



Філіпчук Руслан Борисович;



Шарко Андрій Олександрович;



Літовченко Віктор Вікторович (пересувається на колісному кріслі)



Вихрук Олександр Петрович (пересувається на колісному кріслі);



Матвійчук Анатолій Петрович;



Ковальчук Ярослав Петрович.



Загальна сума субвенції, яка була передбачена для Волині цьогоріч — 115 млн грн. Сертифікати — на різні суми, які визначені згідно з методологією Кабміну (враховується кількість членів родини, ступінь інвалідності тощо). Ветерани зможуть їх використати протягом року з моменту отримання.



Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію, а також підтримку реформ, що наближують Україну до членства в ЄС.



Загальний обсяг фінансування місцевим бюджетам України становить понад 3,9 мільярда гривень. Торік через цю програму держава забезпечила 4500 родин сертифікатами на житло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеранам російсько-української війни вручили сертифікати, за які можна придбати або покращити своє житло.Захід відбувся у сесійній залі Волинської ОВА, пише misto.media Сертифікати вручали міністерка у справах ветеранів Українита голова Волинської обласної військової адміністраціїЗагалом сертифікати отримали 47 ветеранів, які мають І або ІІ групу інвалідності:Загальна сума субвенції, яка була передбачена для Волині цьогоріч — 115 млн грн. Сертифікати — на різні суми, які визначені згідно з методологією Кабміну (враховується кількість членів родини, ступінь інвалідності тощо). Ветерани зможуть їх використати протягом року з моменту отримання.Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію, а також підтримку реформ, що наближують Україну до членства в ЄС.Загальний обсяг фінансування місцевим бюджетам України становить понад 3,9 мільярда гривень. Торік через цю програму держава забезпечила 4500 родин сертифікатами на житло.

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