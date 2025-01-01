Загиблий пілот Устименко був однокурсником льотчика Джуса: це був суперінтелект групи

Загиблий пілот Устименко був однокурсником льотчика Джуса: це був суперінтелект групи
Пілот українського F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян 29 червня, був однокурсником іншого українського льотчика — Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому.

Про це розповіла мама Джуса Лілія Авер’янова, пише Громадське.

Загиблого Устименка вона описала як «хлопця зі сталі», який «завжди прагнув бути найкращим». Він був одногрупником її сина з першого курсу.

«Це був суперінтелект групи, чудовий айтівець. Але в нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації», — написала Авер’янова.

Дружина іншого українського льотчика — Олексія Меся (Мунфіша) — розповіла, що в Устименка лишився 4-річний син.

Льотчик 1 класу і пілот F-16 Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття російської атаки.

У Повітряних силах розповідали, що під час відпрацювання однієї з російських цілей літак Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Він відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватись.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого пілота і доручив з’ясовувати всі обставини його смерті.

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Теги: Росія, війна
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