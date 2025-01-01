Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
30 червня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 12-14°, вдень 22-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
30 червня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 12-14°, вдень 22-24°.
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