Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

30 червня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 12-14°, вдень 22-24°.


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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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