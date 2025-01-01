У медичному закладі неподалік Луцька добудують реабілітаційне відділення

У медичному закладі неподалік Луцька добудують реабілітаційне відділення
У Луцькій центральній районній лікарні, що на вулиці Теремнівській, 100, в Липинах, запланували реконструкцію інфекційного корпусу – добудову блоку реабілітаційного відділення.

Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, де медичний заклад оголосив відповідний тендер. Пропозиції учасників приймають до 8 липня, повідомляють «Волинські новини».

Очікувана вартість робіт – 34 580 832 гривні.

Реконструкція інфекційного корпусу лікарні включатиме улаштування стрічкового фундаменту, укладання панелей перекриття, мурування стін і перегородок, укладання перемичок, улаштування покрівлі, встановлення дверей і вікон, улаштування покриття підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів мінеральними плитами, облаштування пандуса, облаштування евакуаційного виходу, облаштування басейну, забезпечення мереж водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електроосвітлення тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.

Усі роботи в лікарні мають завершити до 30 квітня 2026 року.

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