У медичному закладі неподалік Луцька добудують реабілітаційне відділення
Сьогодні, 20:38
У Луцькій центральній районній лікарні, що на вулиці Теремнівській, 100, в Липинах, запланували реконструкцію інфекційного корпусу – добудову блоку реабілітаційного відділення.
Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, де медичний заклад оголосив відповідний тендер. Пропозиції учасників приймають до 8 липня, повідомляють «Волинські новини».
Очікувана вартість робіт – 34 580 832 гривні.
Реконструкція інфекційного корпусу лікарні включатиме улаштування стрічкового фундаменту, укладання панелей перекриття, мурування стін і перегородок, укладання перемичок, улаштування покрівлі, встановлення дверей і вікон, улаштування покриття підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів мінеральними плитами, облаштування пандуса, облаштування евакуаційного виходу, облаштування басейну, забезпечення мереж водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електроосвітлення тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.
Усі роботи в лікарні мають завершити до 30 квітня 2026 року.
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Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, де медичний заклад оголосив відповідний тендер. Пропозиції учасників приймають до 8 липня, повідомляють «Волинські новини».
Очікувана вартість робіт – 34 580 832 гривні.
Реконструкція інфекційного корпусу лікарні включатиме улаштування стрічкового фундаменту, укладання панелей перекриття, мурування стін і перегородок, укладання перемичок, улаштування покрівлі, встановлення дверей і вікон, улаштування покриття підлоги, внутрішнє опорядження, утеплення фасадів мінеральними плитами, облаштування пандуса, облаштування евакуаційного виходу, облаштування басейну, забезпечення мереж водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електроосвітлення тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.
Усі роботи в лікарні мають завершити до 30 квітня 2026 року.
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