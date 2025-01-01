Стартував фестиваль квітів «Волинська Лавандія»: які нові локації підготували організатори





Протягом вихідних уже чимало мешканців та гостей області встигли завітати на популярну локацію, зробити барвисті світлини серед квітучих рядів лаванди та поділитися враженнями у соцмережах, передає



Організатори, як і щороку, підготували нові фотозони, аби здивувати навіть тих, хто відвідує фестиваль не вперше. Цьогоріч «Лавандія» теж не стала винятком.



«Цього разу фотозони стали ще креативнішими, ще атмосфернішими: несподівані деталі, цікаві реквізити, незвичні поєднання кольорів і текстур. Кожен куточок – ніби окрема історія. Лаванда робить своє, ми – решту. Залишається лише – приїхати, вдихнути аромат літа й натиснути кнопку «зберегти момент», – зазначили організатори на своїх сторінках у соцмережах.



До публікацій також додали перші відео та фото з фестивалю, запрошуючи відвідувачів поринути в атмосферу спокою, краси та справжнього літа.



Нагадаємо, фестиваль діятиме до 20 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартував довгоочікуваний фестиваль квітів «Волинська Лавандія». Відкриття події, яке, нагадаємо, цьогоріч затрималось через запізніле цвітіння лаванди, відбулося 26 червня.Протягом вихідних уже чимало мешканців та гостей області встигли завітати на популярну локацію, зробити барвисті світлини серед квітучих рядів лаванди та поділитися враженнями у соцмережах, передає "Конкурент" Організатори, як і щороку, підготували нові фотозони, аби здивувати навіть тих, хто відвідує фестиваль не вперше. Цьогоріч «Лавандія» теж не стала винятком.«Цього разу фотозони стали ще креативнішими, ще атмосфернішими: несподівані деталі, цікаві реквізити, незвичні поєднання кольорів і текстур. Кожен куточок – ніби окрема історія. Лаванда робить своє, ми – решту. Залишається лише – приїхати, вдихнути аромат літа й натиснути кнопку «зберегти момент», – зазначили організатори на своїх сторінках у соцмережах.До публікацій також додали перші відео та фото з фестивалю, запрошуючи відвідувачів поринути в атмосферу спокою, краси та справжнього літа.Нагадаємо, фестиваль діятиме до 20 липня.

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