Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку

Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку
Президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указі.

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Теги: нагороди, військові
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